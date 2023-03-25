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Medya Şarkıcı Kıraç’tan şaşırtan çıkış! “İngilizce eğitim kalkmalı”
Medya

Şarkıcı Kıraç’tan şaşırtan çıkış! “İngilizce eğitim kalkmalı”

Yeniakit Publisher
2023-03-25 10:50:00 -
Şarkıcı Kıraç’tan şaşırtan çıkış! "İngilizce eğitim kalkmalı"

Şarkıcı Kıraç, kendisinin bir vatansever olduğu görüşünü dile getirirken Türkiye'de İngilizce eğitim verilmemesi gerektiğini öne sürdü. Kıraç'ın iddiasına göre İngilizce eğitim "Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor."

İngilizce eğitimin kalkmasını savunan Kıraç "Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor." diyerek açıklamalarda bulundu.

Kıraç; “Dünya ve hayatla ilgili kaygılarım var. Çocuklarım okulda İngilizce sıkıntısı yaşıyorlar. O dili zorla öğretmeye çalışıyorlar. Çok çalışkanlar ama İngilizce dersinde mutsuzlar.

Türkiye'de İngilizce eğitime son verilmeli. Bazı anne-babalar İngilizce öğrenilmesini bir numaralı eğitim olarak görüyor. İngilizce eğitim, Türk yaşam şeklini darmaduman ediyor.

"ABD'den kurtulmalı"

Ben vatanseverim. Bütün ideolojilerimizi bir tarafa bırakıp vatansever olmamız ve vatanımıza kilitlenmemiz gerekiyor. Türkiye bir şekilde Amerikan hegemonyasından kurtulmalı.

Tam bağımsız bir ülke olmak zorundayız. Amerika bir şirket devleti; dünyayı şirket gibi yönetmek istiyor. Türkiye her yönden kendine yetebilir hale gelmelidir.” İfadelerini kullandı.
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