Şarkıcı görünümlü teşhirciler çoğalıyor! Defne Samyeli'den edepsiz hareket

"Kokuşmuş mahalle" olarak tabir edilen magazin dünyasında gün geçmiyor ki yeni bir rezillik yaşanmasın! Son olarak şarkıcılık yaptığını iddia ederek sahnede soyunanlara bir yenisi daha eklendi. Edepsizlikte birbirleriyle yarışan sözde şarkıcılar, şarkı söylemek için çıktıkları sahnelerde anada üryan görüntüler sergileyerek teşhircilik yapıyorlar.

Son olarak haber sunuculuğunu bırakarak oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başlayan Defne Samyeli, çıktığı sahnede "biraz hafiflemem gerek" diyerek binlerce kişinin gözleri önünde sahnede kahkahalar eşliğinde edepsizce soyundu. Rezil görüntülere çok sayıda tepki yağdı.