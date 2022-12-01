Şarkıcı Emrah'tan bir garip hareket daha!

Emrah küçük oğlu ve kızına yönelik sıklıkla paylaşımlarda bulunuyor. Büyük oğlu Tayfun Erdoğan'a karşı mesafeli olduğu bilinen Emrah'ın, küçük oğlu için yaptığı paylaşımda yer verdiği ifadeler, sosyal medyada dikkat çekti.

Şarkıcı Emrah, çocukları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Büyük oğlu Tayfun ile arasının limoni olduğu bilinen Emrah, oğlu ve kızı için paylaşımlarda bulunuyor. Ünlü şarkıcı son olarak, küçük oğlu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Emrah paylaşımına, 'Kralımsın, kalbimsin, dünyamın ışığısın, kısacası her şeyimsin canım oğlum' ifadelerini ekledi.

EMRAH İLE OĞLU TAYFUN'UN ARASI AÇIK

Tayfun Erdoğan bir dönem gündüz kuşağı programlarına katılmış ve babası ile yaşadıkları sorunları anlatmıştı. Survivor yarışmasına da katılan Tayfun, her defasında babası Emrah'a seslenmiş ancak Emrah'tan bir karşı cevap görememişti.