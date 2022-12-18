Şarkıcı Ece Seçkin, Uğur Şahin'i yerin dibine soktu! Neler dönmüş neler

Melih Altınok, şarkıcı Ece Seçkin'in, COVID-19'a karşı en büyük aşılardan birini geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerine yönelik Twitter hesabından yaptığı "Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz Kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim" çıkışını aktardı.

"Merak ediyorum Uğur Bey, bu yoğun müşteri şikâyetlerini hiç mi umursamıyorsunuz?" diye soran Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Şarkıcı Ece Seçkin, Prof. Dr. Uğur Şahin'in "3 doz yeterli değil" sözlerini Twitter hesabından yayınlayıp altına şunları yazdı:

"Bir daha yemeyiz o yalanları. 2. doz Kovid aşısından sonra hayatımın nasıl karardığını tedavim bittikten sonra anlatacağım. Etrafımdakilere aşı baskısı yaptığım için de vicdan azabı çekiyorum. Aşı seviciliğime maruz kalan ve aşı olmadığı için cahillikle suçladığım herkesten özür dilerim."

Ece Hanım tek örnek değil. Bugüne kadar bana bile yüzlerce benzer mesaj geldi.

Merak ediyorum Uğur Bey, bu yoğun müşteri şikâyetlerini hiç mi umursamıyorsunuz?

Yoksa "Deli bunlar" mı diye düşünüyorsunuz?

Cevabınızın "Elbette hayır" olduğunu tahmin edebiliyorum. O halde yan etkilerle ilgili bilimsel çalışmalarınızı kamuoyuyla paylaşır mısınız? Devlet sırrı değil ya!

Bir bilim adamı olarak bu basit talep size çok şaşırtıcı gelmiyor olmalı."