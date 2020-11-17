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Aktüel Şarkıcı Bulut Duman'a yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri serbest bırakıldı
Aktüel

Şarkıcı Bulut Duman'a yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 21:56:57 -
Şarkıcı Bulut Duman'a yönelik silahlı saldırının şüphelilerinden biri serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Şarkıcı Bulut Duman'ın silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili gözaltına bir şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şarkıcı Duman'ın, ikamet ettiği Fikirtepe Hızırbey Caddesi'ndeki rezidanstan çıkarken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan Yunus Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli, olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Alper P. ve İlhan A. E'yi tanımadığını, olay sırasında bir arkadaşıyla tesadüfen orada olduklarını, silah seslerinin ardından İlhan A. E'nin elinde silahla kendisinin kullandığı araca bindiğini, hareket ettiklerini, daha sonra da polislerin kendisini gözaltına aldığını söyledi.

Suçlamayı kabul etmeyen Yunus Ç, polis tarafından hazırlanan tutanağı okumadan imzaladığını iddia etti.

Hakimlik kararında, kamera görüntülerinde Yunus Ç'nin tespit edilemediği belirtilerek, olayla ilgili gözaltına alınan İlhan A. E'nin de Yunus Ç'nin olayla ilgisi olmadığını ve Bulut Duman'ı kendisinin yaraladığını söylediği kaydedildi.

Hakimlik, Yunus Ç'nin tutuklanması talebini reddederek, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

- Olayın geçmişi

Şarkıcı Bulut Duman, Fikirtepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde ikamet ettiği rezidanstan çıkarken, 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Duman, tedavi altına alınmış, saldırganlar ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, kısa süre sonra şüpheliler Yunus Ç. ve İlhan A. E'yi gözaltına almıştı.

Şüpheli İlhan A. E. ise olay sırasında bacağından yaralandığı gerekçesiyle hastanede tedavi altına alınmıştı.



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