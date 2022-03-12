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Medya Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü
Medya

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi 95 yaşında Datça'da hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 15:58:00 -
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü

Datça ilçesinde yaşayan şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (95) hayatını kaybetti.

Yengi, kalp ve organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şarkıcının menajeri ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Samime Yengi'nin cenazesinin Datça'da yapılacak işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

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