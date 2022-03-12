Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin acı günü
Şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi 95 yaşında Datça'da hayatını kaybetti.
Datça ilçesinde yaşayan şarkıcı Aşkın Nur Yengi'nin annesi Samime Yengi (95) hayatını kaybetti.
Yengi, kalp ve organ yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Datça Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Şarkıcının menajeri ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Samime Yengi'nin cenazesinin Datça'da yapılacak işlemlerinin ardından İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.