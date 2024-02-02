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Teknoloji Şarj cihazları tarihe karışacak: O firma 50 yıl dayanabilen batarya duyurdu!
Teknoloji

Şarj cihazları tarihe karışacak: O firma 50 yıl dayanabilen batarya duyurdu!

Yeniakit Publisher
2024-02-02 09:19:00 -
Şarj cihazları tarihe karışacak: O firma 50 yıl dayanabilen batarya duyurdu!

Çin merkezli bir girişim olan Betavolt, şarj veya bakım gerektirmeden tam 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni batarya teknolojisini duyurdu. Bu devrim niteliğindeki bataryanın, akıllı telefonlardan dronelara, hatta tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceği belirtiliyor.

Çin merkezli bir girişim olan Betavolt, şarj veya bakım gerektirmeden tam 50 yıl boyunca elektrik üretebileceğini iddia ettiği yeni batarya teknolojisini duyurdu. Bu devrim niteliğindeki bataryanın, akıllı telefonlardan dronelara, hatta tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede kullanılabileceği belirtiliyor.

Çin merkezli şirket Betavolt, 50 yıl boyunca şarj edilme ihtiyacı duymayan bir batarya teknolojisi geliştirdi.

Firma, bu bataryanın akıllı telefonlar ve dronlar gibi cihazlar yanı sıra insan vücudundaki kalp pili ve yapay kalp gibi tıbbi cihazlarda da kullanılabileceğini açıklıyor.

Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre bu nükleer batarya, 15x15x5 milimetreküp boyutlarında ve 3V voltajında 100 mikrowatt güç sağlıyor.

Önümüzdeki seneye kadar 1 watt güç kapasitesine ulaştırılması hedefleniyor.
Betavolt'un nükleer bataryası şu anda test aşamasında bulunuyor ve bu yılın sonlarına doğru seri üretime geçirilmesi planlanıyor.
Akıllı telefonlarda ne zaman kullanılmaya başlanacağı ise henüz açıklanmış değil.
Ancak bu teknolojinin geniş ölçekte kullanıma geçmesi için güvenlik, çevresel etkiler ve düzenleyici onaylar gibi birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Bu konuların çözülmesi, teknolojinin geniş çapta kullanıma geçmesi için önemli adımlar arasında yer alacak.
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