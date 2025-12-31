Sarız’da kar nedeniyle mahsur kalan araçlara AFAD müdahale etti
Sarız ilçesinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Kaygan zemin nedeniyle kaza yapan ve yolda mahsur kalan araçlar için AFAD ekipleri harekete geçti.
İlçeye bağlı Dokuzdolambaç ve Kıskaçlı mevkilerinde kar yağışıyla birlikte bazı araçlar kayarak kaza yaptı, bazı araçlar ise yoldan çıkarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yolda mahsur kalan araçlar, AFAD İl Müdürlüğü Birlik Müdürlüğü koordinesinde görev yapan ekipler tarafından zorlu hava ve yol şartlarına rağmen güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yetkililer, sürücüleri kış koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.