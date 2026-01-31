  • İSTANBUL
Yerel Sarıyer'den sonra Yalova! Araç denize uçtu
Yerel

Sarıyer'den sonra Yalova! Araç denize uçtu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Sarıyer'den sonra Yalova! Araç denize uçtu

İstanbul, Sarıyer'de bir aracın denize uçtuğu yönündeki haber halen gündemdeki yerini korurken, benzer bir haber de Yalova'nın Çınarcık ilçesinden geldi.

Alınan bilgiye göre, Karpuzdere Mahallesi Vali Akı Caddesi Çınarcık istikametinde seyreden 34 FB 9405 plakalı pikabın sürücüsü Emirhan Algan bir anlık gözünün kararması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yol kenarındaki denize doğru uçtu.

Araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çınarcık Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

 

Araçta bulunan yolcu K.A ise kazayı yara almadan atlattı. Öte yandan araç sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Denize düşen araç çekici ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

