Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını bildirmesi sonrası ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı.

CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelerdeki e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre Barak ve eşi Priel'in, ABD'nin New York kentinde Epstein'a ait bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.

Buna göre Priel, Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daireden ayrılacaklarını bildiren ve "daire boşken bir temizlikçinin gelip gelemeyeceği sorusunu" içeren bir e-posta gönderdi.

Epstein'ın uzun süre asistanlığını yapan Leslie Groff, başka bir e-posta yazışmasında ise Barak'ların konakladığı dairedeki "kablo kutusunu Apple TV kurulumuyla değiştirmek için Priel ile iletişime geçeceğini" bildirdi.

Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.

 

1999-2001 arası İsrail Başbakanlığı yapan Barak, daha önceki açıklamasında, 2003 yılında Epstein ile tanıştığını, Epstein hüküm giydikten sonra da kendisiyle ilişkisini sürdürdüğünü kaydetmiş ve "hiçbir zaman uygunsuz bir davranışa tanık olmadığını" savunmuştu.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.

 En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

