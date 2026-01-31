Muzur Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı ve Kullanımı Nedir?

Muzur kelimesi, dilimizde köklü bir geçmişe sahip olan ve özellikle günlük konuşma dilinde sıklıkla karşımıza çıkan bir sözcüktür. Peki, muzur kelimesi ne anlama gelir? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüklerinde yer alan bu ifade, temel olarak "haylaz" veya "yaramaz" anlamlarını taşır. Muzur, daha çok çocukların davranışlarını nitelemek için kullanılan ve mecazi yönü ağır basan bir sıfat olarak değerlendirilir.

Muzur kelimesi kime denir sorusunun cevabı genellikle ‘sürekli bir şeyleri bozan, karıştıran veya başını derde sokan çocuklar’ olarak verilir. Bu kelime, sadece basit bir yaramazlığı değil, aynı zamanda hareketli, ele avuca sığmaz ve çevresindekileri uğraştıran bir karakteri ifade eder. Muzur kelimesinin anlamı, TDK tarafından da belirtildiği üzere, her şeyi bozan ve yaramazlık yapan kişiyi işaret eder.

Günlük Yaşamda Muzur Kelimesinin Kullanımı ve Örnek Cümleler

Muzur kelimesinin doğru kullanımı, genellikle bir çocuğun hareketliliğini veya şakacılığını vurgulamak için yapılır. Bu kelime, olumsuz bir eleştiriden çok, sevgi dolu bir sitem içerir. Muzur kelimesi anlamı ve eş anlamlıları ile Türkçenin zenginliğini gösteren önemli bir parçasıdır.

İşte günlük dilde muzur kelimesi ile kurulabilecek bazı örnek cümleler: "O kadar muzur bir çocuk ki, bütün evi dağıtmadan duramaz." "Bu muzur hareketlerinle beni deli edeceksin ama yine de seni çok seviyorum."

Özetle, muzur sözcüğünün eş anlamlıları arasında "haylaz", "yaramaz" ve "afacan" gibi kelimeler bulunur. Muzur kelimesinin ne demek olduğunu merak edenler için TDK’nın sunduğu bu tanım, kelimenin yaygın ve yerleşik kullanımını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüzde de geçerliliğini koruyan bu ifade, özellikle çocukların enerjik davranışlarını tanımlamak için kullanılmaktadır.