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Yerel Sarıyer’de uçurumdan düştü, 5 gün boyunca bunu yaparak hayatta kaldı
Yerel

Sarıyer’de uçurumdan düştü, 5 gün boyunca bunu yaparak hayatta kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-05 14:10:00 -
Sarıyer’de uçurumdan düştü, 5 gün boyunca bunu yaparak hayatta kaldı

Sarıyer’de uçurumdan düşen bir R. K. düştüğü yerde 5 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Bugün piknikçiler tarafından fark edilen R. K. kurtarılırken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldığı öğrenildi.

Olay 1 Ekim Pazar günü Garipçe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre ormanlık alanda bulunan su kaynağından su almak için tırmanan R. K. ayağının kayması ile metrelerce ayağıya yuvarlandı. Bacakları kırıldığı için hareket edemeyen R. K. yanında telefon olmadığı için de kimseye haber veremedi.

DÜŞTÜĞÜ YERDE BEŞ GÜN KURTARILMAYI BEKLEDİ

Beş gün boyunca düştüğü yerden hareket edemeyen R. K. düşerken yanında bulunan suyu içerek hayatta kaldı. Bugün piknik yapmak için aynı bölgeye inen iki kişi yerde birinin yattığını gördü. Yaklaştıklarında R.K’nın yardım istemesi üzerine jandarmaya haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı R. K. ‘ya ilk müdahaleyi yaptı ancak arazi şartları karadan kurtarma için elverişli olmadığı için Kıyı Emniyeti’nden zodyak bot istendi. Yaralı, kıyıya yanaşan bota alınarak hastaneye sevk edildi. Bacaklarında kırıklar oluşan R. K. ‘nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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