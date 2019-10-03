0553 313 94 23

Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde trafikte yol verme tartışmasından sonra akaryakıt istasyonunda meydana gelen silahlı kavgada 5 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:55
Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli yakalandı

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Eylül 02.00 sıralarında Seyrantepe TEM Otoyolu Sarıyer dönüş mevkiinde iki araç sürücüsü arasında yol verme ve araçları birbirlerinin üzerine sürme tartışması sonrasında bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, araç plakaları üzerinden şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Olaya karıştıkları belirlenen Ersin V. (27), İsmail A. (23), Murat Cihan A. (20), Ali Rıza A. (24), Murat Gül A. (27) ve İpek A'yı (22) yakaladı.

Şüphelilerden İsmail A. ve Murat Cihan A'nın üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden İpek A. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Ersin V. ve Ali Rıza A. adli kontrol şartıyla serbest, İsmail A. Murat Cihan A. ve Murat Gül A. tutuklandı.

Güvenlik kamera görüntülerinde bir işinin karnını tutarak akaryakıt istasyonundaki markete girdiği ardından elinde silah bulunan bir kişinin girdiği görülüyor. Görüntülerde kavganın diğer taraflarının da akaryakıt istasyonundaki markete geldikleri bir kişiyi darbettikleri ve silah doğrulttukları anlar görülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:55
  1. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü
  2. Sarıyer
  3. İstanbul
  4. Güvenlik kamera görüntüleri
  5. TEM Otoyolu
  6. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den askeri harekat açıklaması
    1. Türkiye'den askeri harekat açıklaması
    2. İŞKUR kamu kurum ilanları İŞKUR özel..
    3. Volkswagen'in ardından bir dünya..
    4. Krizlerle gündemden düşmeyen..
    5. Erzurum'da tarihi kale keşfedildi!
    6. İstanbul'daki barajlardan kötü haber!..
    7. Ankara'da havai fişekler yangına neden..
    8. AYM'den tepki çeken Sırrı Süreyya..
    9. Suriye Rusya’nın silah test üssü!
    10. Abdurrahman Dilipak’tan ‘FETÖ..
    11. Depremde hasar gören minarenin..
    12. Süt fiyatlarına zam yapıldı!
    13. Zalimler ya masada, ya da sahada..
    14. CHP’li belediye Emir Başer’i garson..
    15. NATO gemileri Çanakkale'de
    16. Galatasaray eski Başkanı konkordato..
    17. ﻿Erdoğan istese Mursi desteğini..
    18. Isparta Keçiborlu TOK kentsel dönüşüm..
    19. Albayrak'tan enflasyon açıklaması
    20. Mısır gösterilerinin mimarı ilk kez..
    21. Milletvekilinin evinde intihar..
    22. ABD'de bombardıman uçağı düştü: 7 ölü
    23. Araştırma görevliliğine atamalarda 35..
    24. Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu..
    25. ABD'den şaka gibi güvenli bölge..
    26. İran, Irak'a sınır kapılarını kapattı!
    27. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura..
    28. Her şey sosyal medyada bir 'an' için..
    29. Terör örgütü YPG/PKK'ya ağır darbe:..
    30. Büyük kulüpler sezona kötü başlangıç..
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor
    Tunceli'deki 'kaya odalar' ziyaretcileri hayran bırakıyor