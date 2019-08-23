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Sarıyer’de kolonları patlayan riskli binada tahliye işlemleri başladı

Sarıyer’de kolonları patlayarak çökme tehlikesi yaşayan apartmanın sakinleri evlerini boşaltmaya başladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:27
Sarıyer’de kolonları patlayan riskli binada tahliye işlemleri başladı

Sarıyer’de kolonları patlayarak çökme tehlikesi yaşayan apartmanın sakinleri evlerini boşaltmaya başladı. Binada gerçekleştirilen taşınma işlemleri havadan da görüntülendi.


Sarıyer’de çökme tehlikesi bulunan 39 daireli apartmanın 3 dairesi güvenlik tedbirleri altında boşaltılmaya başlandı. Apartman sakinleri, Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün gözetiminde eşyalarını taşıyarak kamyonlara yükledi.


Çalışmalar sırasında Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’te olay yerine gelerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla görüşen Başkan Genç ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Binanın zemin etüdünün yapılmasının ardından karar alınacağını belirten Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Bu doğrultuda yapılması gerekeni önümüzdeki günlerde daha net belirleyeceğiz. Burada bakanlığın son noktada vereceği karar önemli’’ ifadelerini kullandı.


Vatandaşların mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Genç, "Vatandaşı yakinen ilgilendiren şey ‘Ne olacağız?’ Bakanlık daha önceki tecrübelerinden ve çıkan raporlarından sonuca gidecek. Vatandaşın şundan emin olması lazım, hiç kimse hiçbir şekilde mağdur olmaz. Kira ve benzeri konularda devlet yardımcı olacak’’ dedi.


Binanın ruhsatlı olmadığını aktaran Başkan Genç, "Bina ruhsatlı bir bina değil, projelendirmiş değil. Yani binanın taşıyıcı sistemi, planlaması önümüzde olsa, bakar, kolonların ne olduğunu, nasıl olduğunu söyleyebiliriz. Binayla ilgili bir şey söyleyebilmemiz için tamamını muayene etmemiz lazım.Birinci gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürü buraya geldiğinde, sayın bakanla veya yetkililerle görüştüğümde de sözlü olarak bu işlerin karşılanacağını söylediler’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:27
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