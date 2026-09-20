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Yerel Sarıyer'de iki bina arasında çıkan yangın çatılara sıçradı, ölen ya da yaralanan olmadı
Yerel

Sarıyer'de iki bina arasında çıkan yangın çatılara sıçradı, ölen ya da yaralanan olmadı

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Sarıyer'de iki bina arasında çıkan yangın çatılara sıçradı, ölen ya da yaralanan olmadı

Sarıyer Madenler Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında çıkan yangında iki binanın çatısı ile bir araç hasar gördü; itfaiye söndürdü, ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki apartmanın arasındaki bölümde saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, iki binanın çatısı ile hafif ticari araçta hasara yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre yangın, Madenler Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Alevler önce 3 katlı binanın çatısına, ardından bitişiğindeki 2 katlı binanın çatısına sıçradı.

Yangından kopan parçalar panelvan aracın üzerine düştü. Aracın bir bölümü yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, çevredeki binalara daha fazla sıçramadan kontrol altına alındı.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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