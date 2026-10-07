Sarıyer'de esnaf İbrahim Güzel, boğazına lokma kaçan müşteriyi ve çocuğu kurtardı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy caddesinde esnaflık yapan 41 yaşındaki İbrahim Güzel, iki ayrı olayda gösterdiği hızlı refleksle takdir topladı. Güzel, işletmesinde boğazına lokma kaçan müşterinin hayatını heimlich manevrasıyla kurtardı; bir diğer olayda ise yola koşan çocuğu son anda tutarak muhtemel kazayı önledi.

Esnafın iki olaydaki hızlı refleksi ve soğukkanlılığı, işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Doktora geç kaldığını söyleyen müşterinin boğazına lokma kaçtı

İşletmede yemek yiyen vatandaş, boğazına lokma kaçınca ayağa kalktı ve eliyle göğsüne vurarak yardım istedi. O anlara tanık olan Güzel, heimlich manevrasıyla müşterinin hayatını kurtardı.

Güzel, "Yaşlı amcamız zaten bir telaşla geldi. Doktora geç kaldığını söyledi. Yemeğini de hızlı hızlı yerken boğazında kalıyor" diye anlattı. Müşterinin göğsüne vurarak içeri geldiğini aktaran Güzel, "Çok şükür o anda erken bir şekilde fark ettik ve heimlich manevramızı yaptık" dedi.

Kurtarılan müşterinin kendilerine çok teşekkür ettiğini belirten Güzel, "Yani biz de mutlu olduk, o da mutlu oldu. Yani dualarla gitti buradan. Sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Meyve suyunu yola atan çocuğu içeriden takip etti

Bir diğer olayda, su almak için annesiyle işletmeye gelen çocuk aniden dükkandan koşarak çıktı. Çocuğu içeriden takip eden Güzel de peşinden koştu, yola çıkan çocuğu tutarak son anda kurtardı.

Güzel, ailenin sabah erken saatlerde hastaneye geldiğini, anne ile babanın yorgun olduğunu ve çocuğun bir küçük kardeşi bulunduğunu anlattı. Yemeklerini yedikten sonra çocuğun annesiyle yeniden su almak için geldiğini aktaran Güzel, elindeki meyve suyunu içip yola attığını görünce çocuğun onun peşinden koşabileceğini düşündüğünü, bu nedenle içeriden izlediğini dile getirdi.

"Bir baktım yola doğru koşmaya başladı. O esnada ben de haliyle gerekeni yaptım. Koşmasaydık gerçekten üzücü olaylarla karşılaşırdık" diyen Güzel, olaya gözünün önünde birebir şahit olduğu için kendi kendine "Ya ben yakalayamasaydım, o çocuğu tutamasaydım" dediğini ve aksi durumda çok üzüleceklerini söyledi.