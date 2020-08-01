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Aktüel

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-08-01 22:39:02 -
Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 34 DP 8041 plakalı motosiklet, Sarıyer-Çayırbaşı tüneli çıkışında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Kazada motosiklette bulunan Ramazan Demirhan (23) ve Hayrettin Durgut (26) ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Demirhan ve Durgut, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, motosikletin kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

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