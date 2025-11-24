Sarıyer’de 300’den fazla esnaf bir günlük kazancını Gazze’ye bağışlıyor

İşgalci İsrail’in 2 yıl boyunca soykırım yaptığı Gazze’de, ateşkese rağmen apertheid rejimin saldırıları devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte Gazze’de şartlar daha da zorlaştı. Gazzeliler gıdadan barınmaya, sağlık hizmetlerinden suya kadar birçok farklı alanda desteğe ihtiyaç duyuyor.

Sarıyer’de faaliyet gösteren 300’den fazla esnaf, Gazze’de yaşanan zulme kayıtsız kalmayarak anlamlı bir yardım kampanyası başlattı. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyası ile esnaflar bir günlük kazançlarını Gazze’ye bağışlayacak. "Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor" ismi verilen etkinliğe Sarıyer’in İstinye, Pınar, Ferahevler ve Yeniköy mahallelerinde faaliyet gösteren esnaflar katılıyor. Vatandaşlar da yardım kampanyasına yoğun ilgi göstererek alışverişleriyle destek oluyor.

“Havalar soğudu, Gazze’de şartlar daha da zorlaştı”

Esnaflar ve vakıf temsilcileri tarafından İstinye’deki Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi önünde basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklaması öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Tilavetin ardından basın açıklamasını okuyan İHH Sarıyer İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Çalışkan, İsrail’in tüm dünyanın gözleri önünde işlediği soykırımda 70 binden fazla Filistinli şehit olduğunu, binlerce insanın da hâlâ enkaz altında bulunduğunu belirtti. Söyler, “Ateşkes anlaşmasından bu yana, ateşkese uymayan İsrail’in Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda ise 245 kişi şehit oldu, 627 kişi ise yaralandı. İsrail'in yaklaşık 150 bin ton patlayıcı kullanarak adeta taş üstünde taş bırakmadığı saldırılarda 268 bin konut tamamen, 300 bini aşkın konut ise kısmen yıkılarak ciddi hasar aldı ve oturulamaz hale geldi. Kış aylarının yaklaşması ve havaların soğumasıyla birlikte, Gazze’de hayat şartları şu anda çok daha zorlaşmış durumda” dedi.

“Gazze’de çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor”

Gazzelilerin su baskınlarının yaşandığı derme çatma çadırlarda saldırılarla karşılaştığını ifade eden Çalışkan, “Gazzeliler, İsrail’in zorlamaları sebebiyle çoğu zaman insani yardımlara da ulaşamıyor. Filistinlilerin sığındığı çadırlar, etkili olan ilk kış fırtınası ve yağışa dayanamayarak çöktü; bazıları yırtıldı bazıları ise yağmur suyuyla doldu ve aileler açıkta kaldı. Aileler, İsrail’in belirlediği “sarı hat”tın gerisindeki bölgelere sıkışmış durumda. Siyonistlerin baskısı ve saldırıları şartları her geçen saat daha da zorlaştırıyor.

UNICEF’in yaptığı açıklama aynen şu şekilde: "Gazze'deki çocuklar kuru giysi ve yatak olmadan çadırlarda uyuyor” diye konuştu.

“Devletler siyonist zulmünün bitirilmesi için neyi bekliyor?”

Ateşkes imzalanmasına rağmen İsrail’in anlaşmaya uymayıp saldırılarını sürdürdüğü ifade edilen açıklama şöyle devam etti: “Bunca acının ve zulmün karşısında harekete geçmeyen devletler ve uluslararası kuruluşlar, Gazze’deki siyonist zulmünün bitirilmesi için neyi bekliyor? Askeri, ekonomik ve diplomatik olarak büyük güçlere sahip İslam ülkeleri, sorumluluktan daha ne kadar kaçacak? Gazze’de saldırılar sebebiyle oluşan büyük yıkımın izlerinin kaldırılması ve şehrin yeniden inşası için Birleşmiş Milletler Raporlarına göre 70 milyar dolar gerekiyor. Gazze’nin yeniden inşası ve temel ihtiyaçların karşılanması için bizler, her birimiz Gazzeli kardeşlerimize elimizden gelen desteği vermeliyiz.”

“Birçok farklı alanda kardeşlerimize destek olduk”

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın uzun yıllardır Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Çalışkan, “7 Ekim sonrasında çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırdık. Vakıf olarak bağışçılarımızın destekleri vesilesiyle Gazze’de sıcak yemek, ekmek, gıda paketi, tıbbi malzeme, çadır, battaniye ve ameliyat desteği gibi birçok alanda kardeşlerimize destek olduk. Çalışmalarımıza ara vermeksizin devam ediyoruz” dedi.

“Esnaflarımıza teşekkür ediyoruz”

Yardım kampanyası sebebiyle esnaflara teşekkür eden Çalışkan, “Bugün burada, anlamlı bir amaçla bir araya geldik. Sarıyer’in İstinye, Pınar, Ferahevler ve Yeniköy Mahallelerinde faaliyet gösteren 300’den fazla esnafımız, bugünkü kazançlarını Gazze'ye bağışlama kararı aldılar. ‘Kazancım Gazze'de İyiliğe Dönüşüyor’ etkinliği ile esnaflarımız, kazançlarını Gazze’ye bağışlayarak hem önemli bir sorumluluk üstleniyor hem de toplumsal bir farkındalık oluşturuyor. Önemli bir gaye için birlikte hareket eden esnaflarımız, bu girişimin Türkiye geneline yayılarak daha büyük bir yardım seferberliğine dönüşmesini hedefliyor. Bu anlamlı etkinliğe katılım sağlayan tüm esnaflarımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması, Gazze ve mazlum coğrafyalar için dua edilmesinin ardından sona erdi.