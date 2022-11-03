Sarıyer sular saat kaçta gelecek? İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar ise hangi ilçelerde su kesinti olduğunu saat kaçta suların geleceğini araştırıyor. Peki, hangi ilçelerde saat kaçta sular gelecek? İstanbul 3 Kasım Perşembe su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde bakım ve arıza sebepli su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Sarıyer sular saat kaçta gelecek? İSKİ sular ne zaman saat kaçta gelecek?
İlçe : AVCILAR
Etkilenen Mahalleler : FİRUZKÖY MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 11:33:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ESENYURT
Etkilenen Mahalleler : ÖRNEK MAH,ÇINAR MAH,PINAR MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 12:35:13.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.PAŞA
Etkilenen Mahalleler : KAZIM KARABEKİR MAH,FEVZİ ÇAKMAK MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 11:33:50.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : SARIYER
Etkilenen Mahalleler : USKUMRUKÖY MAH,ZEKERİYAKÖY MAH,KISIRKAYA MAH,DEMİRCİKÖY MAH,GÜMÜŞDERE MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ANA İSALE HATTINA DEBİMETRE MONTAJI / DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-03 09:55:16.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : MALTEPE
Etkilenen Mahalleler : YALI MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI VANA MONTAJI/DEĞİŞİMİ
Başlama Tarihi : 2022-11-03 11:19:32.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : ÜMRANİYE
Etkilenen Mahalleler : İSTİKLAL MAH,NAMIK KEMAL MAH,ESENEVLER MAH
Açıklama : İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi : 2022-11-03 10:35:56.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.11.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.