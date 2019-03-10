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Sarıyer Belediye başkan adayları taahhütname imzaladılar

Sarıyer’de mülkiyet sorunu yaşayan vatandaşların kurduğu Sarıyer Mahalleler Birliği tarafından hazırlanan taahhütname, belediye başkan adayları tarafından imzalandı.

10 Mart 2019 Pazar 19:13
Sarıyer Belediye başkan adayları taahhütname imzaladılar

Sarıyer’de mülkiyet sorunu yaşayan vatandaşların kurduğu Sarıyer Mahalleler Birliği tarafından hazırlanan taahhütname, belediye başkan adayları tarafından imzalandı. Toplantıya katılan ve taahhütnameyi imzalayan CHP Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, “Bu işin en doğrusu buralarda yıllardır yaşayan insanların lehine sonuçlanmasıdır” dedi.


Sarıyer’de yaşayan vatandaşların yıllardır yaşadıkları evlerinde yasal açıdan da hak sahibi olabilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer Mahalleler Birliği, Maslak Tim Show Center’da bir araya geldi. Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ünsal Bilgiç, Saadet Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Davut Tepeyurt, Vatan Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Seval Duygu Akyıldız, Büyük Birlik Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Koç, Demokratik Sol Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hümeyra Hürsoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıya katılan bütün belediye başkan adayları Mahalleler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzaladı.



“Herkesin hak sahibi olacağı bir modeli savunuyoruz”


Toplantıda konuşan ve taahhütnamede savundukları modeli anlatan Mahalleler Birliği Hukuk Danışmanı Erbay Yucak, “Kooperatiflerimiz kurulmasının sebebi şudur. Biz arazilerin PTT Evleri ve Ferah Evler gibi 4706’ya göre orada imar planında konut alanlarında kalan hisseler yoluyla verilmesini istemiyoruz. Bu mahallede kaç tane yapı varsa o kadar hak sahibi vardır. Herkesin kullandığı arazi bellidir. Dolayısıyla herkesin bu kullandığı ve senelerdir hakkı olduğunun da komşusu tarafından tanınmış olan bu sınırlar dahilinde herkesin hak sahibi olacağı bir modeli savunuyoruz” dedi.


CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek ise, “Büyükşehir Belediye Meclisinden bu imar iskan planlarının İstanbul’un tüm mahallelerinde yapılmasıyla ilgili siyasi iradede ortaya çıkarsa iki yıl içerisinde tüm mülkiyet meselesi İstanbul’un tümünde biter” diye konuştu.



“İnsanların temel sorununun mülkiyet problemi olduğunu biliyoruz”


Sonucun hak sahiplerinin lehine sonuçlanması gerektiğini söyleyen Sarıyer Belediye Başkanı ve Başkan adayı Şükrü Genç, “İnsanların temel sorununun mülkiyet problemi olduğunu çok net biliyoruz. Bizim için asıl olan bir şey var. Sonuç ne olursa olsun, ne ifade edilirse edilsin bu işin en doğru şekilde buralarda yıllardır yaşayan insanların lehine en doğru şekilde sonuçlanmasıdır” şeklinde konuştu.



“Bir insan kendine menfaat sağlamak için kendini bu kadar kişiliksizliğe bürümez”


Yerel seçimler öncesi bir kara propaganda yapıldığını ifade eden Başkan Şükrü Genç, “Şu anda inanılmaz bir kara propaganda yapılıyor ortalıkta. Utanıyorum. İnsanların bu kadar kimliksiz, kişiliksiz, şahsiyetsizliğe soyunmaları insanı gerçekten irkiltiyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bir insan kendine menfaat sağlamak için kendini bu kadar kişiliksizliğe bürümez. Ortada bir tane doğru var. Sarıyer Belediyesi 2009’da yoktu şu anda çok büyük bir belediye ve Türkiye’nin de en önemli belediyelerinden de biri oldu. Ve en önemlisini söyleyeyim halkı için mücadele eden bir belediye oldu” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:13
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