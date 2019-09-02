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Sarıyayla barajı üç koldan denetlenecek

Akçakoca Belediyesi Sarıyayla Nazmi Çiloğlu İçme Suyu Barajı hem karadan, hem sudan ve hem havadan denetlenecek.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
Sarıyayla barajı üç koldan denetlenecek

Akçakoca Belediyesi Sarıyayla Nazmi Çiloğlu İçme Suyu Barajı hem karadan, hem sudan ve hem havadan denetlenecek.


Akçakoca Belediyesi Sarıyayla Nazmi Çiloğlu İçme Suyu Barajı’nda artan vatandaş şikayetleri üzerine harekete geçen Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, bir dizi radikal tedbirler alınmasına karar verdi. Daha önce sadece arazi araçları ile karadan yapılan denetimlere ek olarak fiber tekne ile sudan, drone ile havadankontroller yapılmasına karar verildi.


Yapımı Devlet Su İşleri 5’inci Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandıktan sonra,Akçakoca Belediyesine devredilen içme suyu barajı ve baraj havzası, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın talimatı ile üç koldan denetlenecek. 18 Temmuz sel felaketi sonrası baraj havzasında yaşanan aşırı bulanma sonrası harekete geçen Akçakoca Belediyesi, kendi sorumluluk sahası içinde baraj havzasında tedbirlerin daha da arttırılmasına karar verdi.7/24 Akçakoca Belediyesine ait arazi aracı ile baraj çevresinde denetim yapan belediye görevlileri, bundan böyle yeni alınan fiber tekne ile baraj içinde de kuş uçurtmayacak. Elektrikli motor ile çalışacak tekne sayesinde belediye görevlileri baraj havzasını hem karadan hem sudan, insanız hava aracı drone ile de havadan denetim yapacak.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:59
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