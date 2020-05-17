Sarımsaklı cacık olur mu? Nefis cacık tarifi
Cacık ana yemeklerin yanına çok yakışan muhteşem lezzetlerden biri. Cacık yapımı lezzetli bir o kadar da kolay bir tariftir. Cacığın sarımsaklı olanı ise güzel bir alternatif. Sarımsaklı cacık nasıl yapılır? İşte nefis cacık tarifi...
Malzemeler
3 su bardağı yoğurt
1,5 su bardağı soğuk su
4 adet orta boy salatalık
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı
tuz
1/4 demet dereotu
Servisi için:
2 yemek kaşığı
zeytinyağı (arzuya göre)
1 tatlı kaşığı
sirke (arzuya göre)
1 tatlı kaşığı
kuru nane (arzuya göre)
Püf noktası
Kıvamını ekleyeceğiniz soğuk suyla damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabileceğiniz cacık, çok sulu olmamalıdır. Cacığı sulandırmaması için salatalıkların kabuklarını bütünüyle soymayın. Bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını alacalı olarak soyduğunuz salatalıkları cacık yapımında kullanabilirsiniz.
Yapılışı:
Bol suda yıkayıp kuruladığınız salatalıkların uç kısımlarını kestikten sonra kabuklarını alacalı şekilde soyun.
Salatalıkları küçük küpler halinde kesin, arzuya göre rendenin kalın tarafıyla rendeleyin.
Küçük parçalar halinde kestiğiniz sarımsakları tuz ilavesiyle havanda ezin. Dereotunu incecik kıyın.
Salatalık küpleri, ezilmiş sarımsak ve incecik kıyılmış dereotunu yoğurda katın. Azar azar eklediğiniz soğuk suyla karıştırdığınız cacığın kıvamını ayarlayın.
Servisi öncesinde zeytinyağı, sirke ve kuru nane ilave ettiğiniz cacığı servis kaselerine paylaştırın. Bekletmeden sevdiklerinizle paylaşın.