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Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...

Sarımsağın birçok faydası olduğu hepimizce bilinen bir gerçek. Çok çeşitli şekillerde tüketmeye çalışıyoruz. Çiğ rendeliyoruz, bazen yemeklere bütün olarak koyuyoruz, bazen yağda kavuruyoruz. Hepsi güzel fakat acaba bu şekilde tüketmek sarımsağın bilinen onca fayda ve şifasını korumasını sağlamaya hala faydalı mı? Hatta bu şekilde tüketmek acaba ne kadar doğru? Ya da başka bir deyişle en doğru yöntem hangisidir?

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...

Uzmanlar sarımsağın sütle beraber tüketildiğinde ağız kokusunu gideren ve sağlığımız için olağanüstü faydalar sağladığını tespit etti. Ve hepimize de bu şekilde tüketmemizi önerdi.

Süt ile sarımsak birlikte tüketildiğinde ne faydalar sağlar?

1- Besin zehirlenmelerini önler

Bilim adamları besin zehirlenmelerinde sıklıkla karşılaşılan Campylobacter jejuni bakterisine karşı geleneksel antibiyotiklerden ziyade sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu saptamışlardır.

2- Kanseri önler

Çalışmalar sarımsak yemenin göğüs kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiş. Çin populasyonunda yapılan bir çalışmada haftada 2 kez çiğ sarımsak yiyenlerin kansere yakalanma riskleri yarı yarıya azalmış.

Sarımsağı nasıl tüketmek gerekiyor?

Sarımsağı ezilmiş ve çiğ olarak tüketilmesi gerekiyor. Ayrıca kuru veya toz sarımsak yerine sevilen yemeklerin yanında mümkünse hep taze olarak kullanılması gerekiyor.

Sarımsak ezildiğinde hidrojen sülfit açığa çıkar bu da sağlıklı kan basıncı seviyelerini destekler ve kalp üzerinde sayısız olumlu etkisi vardır.

Sarımsağı pişirmeyin

Tadını seviyorsak pişmiş yemeklere koymak yerine çiğ tüketilebilir çünkü pişirme işlemi hidrojen sülfit oluşumunu engeller.

Kötü kokusundan ötürü çiğ yenmez bu diyorsanız; yapılan bir çalışmada sütle birlikte tüketiminin ağız kokusunu azalttığı görülmüş. Hiç çekinmeden süt ile beraber sarımsağı tüketebilirsiniz.

Sarımsağın sağlığa faydaları nelerdir?

Kalp ve Damar Sağlığı: Sarımsağın kalp ve damar sağlığına etkisi üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda sarımsak doğal şeklinde değil toz, yağ ya da özüt formunda kullanılmıştır.

Fakat bu, normal sarımsağın kalp ve damarlar için faydalı olmadığı anlamına gelmez. Tüm bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç sarımsağın trigliserid ve total kolesterolü düşürdüğü (%7-%8 kadar) yönündedir.

Ayrıca sarımsakta bol miktarda bulunan B6 vitamini damalara zarar veren homosistein seviyesini düşürür.

Tansiyon: Kan inceltici özelliği ile kan dolaşımını kolaylaştırarak tansiyonun normal seviyelerde kalmasına yardımcı olur.

Ayrıca tansiyonu düşürmek veya yükselmesini önlemek için sarımsak tüketirken dikkat edilmesi gereken 2 ana nokta var;

Kanamanız varsa (adet dönemi gibi) veya olacaksa (ameliyat gibi) sarımsak tüketmemelisiniz.

Kan basıncınız zaten düşükse sarımsak bunu daha da düşürerek sizi halsiz bırakabilir hatta bayılmanıza neden olabilir.

Hipertansiyon tedavisi için düzenli ilaç kullanıyorsanız sarımsak takviyesi kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

Anti Bakteriyel: Sarımsak, bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Hatta bazı araştırmalarda, antibiyotiğe dirençli bazı bakteriyel enfeksiyonların sarımsak tozu kullanılarak tedavi edilebileceği sonucu elde edilmiştir.

Kanser: Çeşitli araştırmalarda, düzenli olarak çiğ veya az pişmiş sarımsak tüketmenin kolon ve mide kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini önemli oranda azalttığı belirlenmiştir.

Nezle: Nezlenin yaygın olduğu kış aylarında sarımsak tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini arttırabilirsiniz. Ayrıca nezle olduğunuzda sarımsak yiyerek ilişme sürecini hızlandırabilirsiniz.

Demir: Hücrelerde bulunan demirin, hücreden ayrılıp tekrar dolaşıma dönmesi için köprü işlevi gören “ferroportin” adlı protein miktarı düzenli sarımsak tüketilerek arttırılabilir.

Sarımsağın diğer faydaları

  • Selenyum bakımından zengindir
  • Bağırsak parazitlerini temizler
  • Harici kullanımda mantar tedavisine yardımcı olur
  • Antioksidandır
  • İyi kolesterolü yükseltir
  • Kalp krizi riskini azaltır
  • Kulak iltihaplanmasına iyi gelir
  • Boğaz kaşıntısını alır
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur
  • Vitamin ve mineral bakımından zengindir
  • Mide gazına iyi gelir
  • Sindirime yardımcı olur
  • Cilt yaralarında kullanılır
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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:45
  1. Besin zehirlenmeleri
  2. kanser
  3. Sarımsağı nasıl tüketmek gerekiyor?
  4. Sarımsağın sağlığa faydaları nelerdir?
  5. Sarımsağın diğer faydaları
  6. Selenyum
  7. Bağırsak parazitleri
  8. bağırsak parazitleri nasıl önlenir
  9. Antioksidan
  10. mantar tedavisi
  11. İyi kolesterol
  12. Kalp krizi
  13. Kulak iltihaplanması
  14. Boğaz kaşıntısı
  15. Kilo kontrolü
  16. vitamin
  17. mineral
  18. Mide gazı
  19. Cilt yaraları
  20. Sindirim

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