Sarımsak yağı saç dökülmesini önler mi?

Saçlarınızın sarımsak yağı ile gürleştiğini göreceksiniz. Dökülme sorununu ortadan kaldıran, köklerin güçlenmesini sağlayan bu formül sayesinde, daha parlak ve sağlıklı uzayan saçlar elde edeceksiniz.

Sarımsak, saç köklerini tedavi edip güçlendirdiği için, dökülmeyi önleyen bir yapısı vardır. Fakat herhangi bir rahatsızlık nedeniyle saç dökülmesi yaşayan kişiler, önce altında yatan sorunun çözülmesini ardıdan bu kürü uygularsa, daha etkili bir sonuç alacaklardır.

1 ampül e vitamini

1 tatlı kaşığı dolusu sarımsak yağı

1 tatlı kaşığı zeytin yağı

1 adet bıldırcın ya da köy yumurtası

Bütün malzemeleri cam bir kap içerisinde birleştirip, saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saat kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayın.

Dilerseniz direkt olarak zeytinyağı ile aynı oranda sarımsak yağını karıştırıp, saçlarınıza uygulama yapabilirsiniz.

Saç dökülmesini durduran besinleri tüketmek de ekstra bir etki sağlayacaktır.