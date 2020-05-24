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Kadın - Aile

Sarımsak yağı saç dökülmesini önler mi?

Sarımsak birçok derde deva olan, doğal bir ilaçtır. Özellikle sarımsak saç çıkarma ile bir arada anılır. Sarımsağın içerisindeki bileşenler, kıl köklerine direkt olarak etki eder ve güçlendirir. Peki ama sarımsak veya daha etkili olan sarımsak yağı, köklere nasıl uygulanır? Sarımsak yağının saç dökülmesindeki etkisi nedir? Sarımsak yağı saç dökülmesini önler mi? Sarımsak saç çıkarır mı? İşte merak edilen soruların cevapları ve saç çıkaran sarımsak formülü

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:40:00 -
Sarımsak yağı saç dökülmesini önler mi?

Saçlarınızın sarımsak yağı ile gürleştiğini göreceksiniz. Dökülme sorununu ortadan kaldıran, köklerin güçlenmesini sağlayan bu formül sayesinde, daha parlak ve sağlıklı uzayan saçlar elde edeceksiniz.

Sarımsak, saç köklerini tedavi edip güçlendirdiği için, dökülmeyi önleyen bir yapısı vardır. Fakat herhangi bir rahatsızlık nedeniyle saç dökülmesi yaşayan kişiler, önce altında yatan sorunun çözülmesini ardıdan bu kürü uygularsa, daha etkili bir sonuç alacaklardır.

  • 1 ampül e vitamini
  • 1 tatlı kaşığı dolusu sarımsak yağı
  • 1 tatlı kaşığı zeytin yağı
  • 1 adet bıldırcın ya da köy yumurtası

Bütün malzemeleri cam bir kap içerisinde birleştirip, saç diplerinize masaj yaparak uygulayın. Yarım saat kadar beklettikten sonra ılık su ile durulayın. 

Dilerseniz direkt olarak zeytinyağı ile aynı oranda sarımsak yağını karıştırıp, saçlarınıza uygulama yapabilirsiniz. 

Saç dökülmesini durduran besinleri tüketmek de ekstra bir etki sağlayacaktır. 

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