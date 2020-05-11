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Saç dökülmesine iyi gelen besinler | Saç gürleştiren ve dökülmesini durduran gıdalar

2020-05-11 16:57:08
Saç dökülmesine iyi gelen besinler | Saç gürleştiren ve dökülmesini durduran gıdalar

Saç dökülmesi, dönemselde olsa insanın canını sıkan bir durum haline geliyor. Saç dökülmesinin altında binlerce sebep yatıyor olabilir. Fakat vücuda bağlı olan her şey içeriden besleneceği için en büyük etki, besinlerden alınır. Bunu bilen birçok bilinçli insan aram motorlarında "Saç dökülmesi için ne yemeli?","Saç dökülmesi hangi vitamin eksik olur?","Saça zararlı şeyler nelerdir?","Saç dökülmesine iyi gelen besinler hangileri?","Saçları kuvvetlendiren en güçlü besin nedir?" şeklinde araştırma yapıyor. Gelin birlikte sorulan soruların cevabını bulurken, saç dökülmesini durduracak besinlerede göz atalım.

#1
Foto - Saç dökülmesini durdurmak için; saç diplerine kan dolaşımını hızlandıracak masaj yapılmalı ve bolca su tüketilmelidir. Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Ciddi bir hastalık olmadığı sürece; yeterli gıda tüketilmesi ve saç bakımlarıyla, saç dökülmesi durdurulabilir. İşte saç gürleşmesine destek olacak besinler...

Saç dökülmesini durdurmak için; saç diplerine kan dolaşımını hızlandıracak masaj yapılmalı ve bolca su tüketilmelidir. Saç dökülmesinin birçok sebebi olabilir. Ciddi bir hastalık olmadığı sürece; yeterli gıda tüketilmesi ve saç bakımlarıyla, saç dökülmesi durdurulabilir. İşte saç gürleşmesine destek olacak besinler...

#2
Foto - YUMURTA: İçerdiği kompleks B vitamini sayesinde saçlar için ciddi bir kaynaktır. Yüksek değerli proteinleri, güçlü ve parlak saç liflerinin oluşmasını destekler.

YUMURTA: İçerdiği kompleks B vitamini sayesinde saçlar için ciddi bir kaynaktır. Yüksek değerli proteinleri, güçlü ve parlak saç liflerinin oluşmasını destekler.

#3
Foto - ISPANAK: Demir, beta-karoten ve C vitamini sağlar, bunların hepsi sağlıklı saç uzaması için gereklidir. Ayrıca, az miktarda aminoasit sağlar, bu da saç foliküllerini güçlendirir ve liflerin güçlü ve parlak olmasını sağlar.

ISPANAK: Demir, beta-karoten ve C vitamini sağlar, bunların hepsi sağlıklı saç uzaması için gereklidir. Ayrıca, az miktarda aminoasit sağlar, bu da saç foliküllerini güçlendirir ve liflerin güçlü ve parlak olmasını sağlar.

#4
Foto - MERCİMEK: Mercimek, biyotin ve protein bakımından zengin olduğu için, saçın yapı taşlarını onarmada oldukça güçlü bir gıdadır.Sadece saç dökülmesini önlemek ile kalmaz, aynı zamanda güçsüzleşmeyi ve kırılmayı da engeller.

MERCİMEK: Mercimek, biyotin ve protein bakımından zengin olduğu için, saçın yapı taşlarını onarmada oldukça güçlü bir gıdadır.Sadece saç dökülmesini önlemek ile kalmaz, aynı zamanda güçsüzleşmeyi ve kırılmayı da engeller.

#5
Foto - BALIK: Balık tüketimi, saç diplerindeki kök içlerinde bulunan eksik vitamin ve minerallerin yerine gelmesini destekler. Bu nedenle haftada 1-2 tüketilen balık, saç dökülmesini ciddi manada durdurur.

BALIK: Balık tüketimi, saç diplerindeki kök içlerinde bulunan eksik vitamin ve minerallerin yerine gelmesini destekler. Bu nedenle haftada 1-2 tüketilen balık, saç dökülmesini ciddi manada durdurur.

#6
Foto - KURUYEMİŞLER: Doğal yağ ve bolca vitamin içeren kuruyemişler, saç köklerini fazlasıyla besler ve güçlendirir. İçerdikleri çinko, selenyum, magnezyum sayesinde saç foliküllerinin güçlenmesini sağlar ve uzamayı destekler.

KURUYEMİŞLER: Doğal yağ ve bolca vitamin içeren kuruyemişler, saç köklerini fazlasıyla besler ve güçlendirir. İçerdikleri çinko, selenyum, magnezyum sayesinde saç foliküllerinin güçlenmesini sağlar ve uzamayı destekler.

#7
Foto - BALKABAĞI: Yağ bezlerini düzenlemeye yardımcı olması, kuruluğu ve saç dökülmesini önlemesiyle bilinen C vitamini ve yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla balkabağı maskeside dışarıdan saçları beslemeye yardımcı olacaktır.

BALKABAĞI: Yağ bezlerini düzenlemeye yardımcı olması, kuruluğu ve saç dökülmesini önlemesiyle bilinen C vitamini ve yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Dolayısıyla balkabağı maskeside dışarıdan saçları beslemeye yardımcı olacaktır.

#8
Foto - Bu beslenmelerin dışında, saçların kırık uçlara sahip olması ve kurumasıda saç dökülmesine neden oalcağı için,

Bu beslenmelerin dışında, saçların kırık uçlara sahip olması ve kurumasıda saç dökülmesine neden oalcağı için, "hindistan cevizi yağı"nı saçlara uygulamak, tatlılarda kullanmak ekstra bir yarar sağlayacaktır. Saçları yağlı olan kişilerinse, zeytinyağı veya buna benzer içerikli besleyici yağlarla dışarıdan desteklenmesi gerekir.

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