Sarımsak, soğan kokusuna son!

Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsak koku bırakır. Bu koku sizi ve çevrenizdekilerini rahatsız edebilir. Bu rahatsız eden kokulardan kurtulmak için birçok yöntem vardır. İşte o yöntemler yazımızda.

Patates

Sarımsak kokusunu gidermek için Patates kullanabilirsiniz. Bir patatesi ikiye bölün, ellerinizin her yerine sürün, ardından sabun ve soğuk su ile yıkayın.

Elma

Bir dilim elma ile ellerinizi ovduğunuz takdirde kötü kokuları elinizden uzaklaştırabilirsiniz.

Kahve telvesi

Kahve telvesi ile elleriniz ovunuz. Avucunuzun içine kahve telvesi bir kepçe dökün, su birkaç damla ekleyip 30 saniye ellerinizi ovalayın. Sabun ve soğuk su ile yıkayın.

Domates

Orta boy bir domatesi püre haline getirin ve bu püre ile elinizi yıkayın. Elinizde birkaç dakika kalmasına dikkat edin.

Diş macunu

Yemek yapma esnasında elinize sinmiş olan sarımsak ya da soğan kokusunu gidermek için elinize bir çay kaşığı kadar diş macunu sürün ve 5 dakika bekleyin. Daha sonra elinizi ılık su ile ovalayarak yıkayın.

Gargara

Bir kapak dolusu gargarayı avuç içlerine dökün, ovalayın ve ardından sabun ve soğuk su ile devam edin.

Limon

Elinize sinmiş olan soğan ve sarımsak kokusunu gidermek için; yarım limonu alın ve elinizin her yerine sürün. Birkaç dakika bekledikten sonra ılık su yardımı ile elinizi limondan arındırın.

Tuz

Bir tatlı kaşığı kadar tuzu elinize dökün ve bir iki damla su ile elinizi ovalayın. Tuzun çözücü özelliği ile elde oluşan tüm kötü kokuları temizleyebilirsiniz.

Kabartma tozu

Sarımsak kokusunu elinizden söküp atmak için en iyi yöntemlerden biri ise kabartma tozudur. Elinize yaklaşık 1 çay kaşığı tuz ve 2 çay kaşığı kabartma tozu dökün. Küçük bir miktar su ekleyin ve ardından ellerinizi 30 saniye boyunca ovalayın. Sabun ve soğuk su ile yıkayın. Kabartma tozu harika bir koku gidericidir, bu nedenle bu yöntemin hepsinden daha iyi sonuç verir.