Sarımsak limon kürü ile zayıflayanlardan olun! Yağ yakan, zayıflamak için limon kürü, haşlanmış limon diyeti

Ayda 20 Kilo Verdiren Haşlanmış Limon Kürü

Limon içerisinde bulundurduğu zengin C vitamini ile vücudun enerji toplamasını sağlayarak, bağırsaklarda oluşan bakterileri temizliyor. C vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve demir vücudumuzu beslerken aynı zamanda yağ yakımını hızlandırıyor. Bunun yanı sıra aç karnına tüketildiğinde verdiği detoks etkisi sayesinde de hücrelerin tamamen yenilenmesini ve bağırsaklarda oluşan bakterilerin yok edilmesini sağlıyor.

Bildiğimiz gibi limon asitli bir meyvedir. Fakat limon haşlandığında, ekşilik ve asitlik özelliği gittiği için asla midemize dokunmaz ve rahatlıkla tüketebileceğiniz bir hal alır. Haşlanmış limon suyu, özellikle tansiyon problemi olmayan şeker hastalarında, şekerin kontrol altına alınmasında müthiş bir etkiye sahiptir. Ayrıca ödem konusunda metabolizmayı hızlandırıp, bağırsakları düzgün bir şekilde çalıştırıyor. Sindirim sistemini güçlendirip, vücutta oluşan zararlı toksinlerin ve bakterilerin atılmasını sağlamakla birlikte, vücutta müthiş bir şekilde zindelik sağlıyor. İdrar söktürücü özelliği ile de kabızlık problemlerini gideriyor.

Kilo verdirip ödem attıran haşlanmış limon kürünü; bir ay boyunca sabah akşam aç karnına birer su bardağı olacak şekilde, her gün düzenli kullandığınızda 20 kilo vermenin mümkün olduğunu göreceksiniz.

Limon sarımsak zayıflama

Limonlar 2 litre yani 8 su bardağı limon suyu olacak şekilde kavanoza doldurulur. Daha sonra 40 diş orta boy sarımsak soyularak yıkanmadan ezilir. İşlem bittikten sonra koyu renkli ışık almayan bir kavanoz ile kapatılır. Ilık ve normal odada 25 gün süresince her gün bir kaç kez çalkalayarak muhafaza edilir.

Zayıflamak için limon kürü

Limonlu su ile 1 ayda kaç kilo verilir?

İyi bir C vitamini kaynağı olan limon, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Haşlanmış limon kürü ile 1 ayda 20 kilo vermeniz mümkün. Haşlanmış limon kürünün detoks etkisi sayesinde bir yandan zayıflarken diğer yandan da hücreleriniz yenilenebilir, bağırsaklarınızdaki bakteriler yok olabilir.

Haşlanmış limon diyeti

Limon kürü hazırlamak için limonun kabuklarını soyun ve sıkın. 2 litre suyu kaynatın ve içine limonu kabukları ve posasıyla birlikte atın. Kürün içine zencefil ve sarımsak da ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı bir sürahiye koyun ve her sabah bir çay bardağı tüketin.

Yağ Yakan limon kürü

Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifi olan yağ yakan limon kürü için 1 adet limon suyu, iyice yıkayıp ayıkladığınız maydanozlar ve bir bardak içme suyunu blenderdan geçirin. Ortaya yeşil bir sıvı çıkacak. Bu karışımı sabahları aç karnına kahvaltı etmeden 15 ya da 20 dakika önce tüketin.

Haşlanmış limonun zararları nelerdir? Haşlanmış limon kürü zararları

Limon asidik özelliklere sahiptir ve belirli sağlık koşullarına sahip kişilerde bazı olumsuz reaksiyonlara neden olabilir.

İŞTE LİMONUN 6 YAN ETKİSİ

1-MİDE YANMASI VE REFLÜ

2-DİŞ MİNESİ ZARAR GÖREBİLİR.

3- DEMİR EMİLİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

4- KLOROKİN SEVİYELERİ

5- ALERJİK REAKSİYONLAR.

6- HAMİLELİKTE DİKKAT!