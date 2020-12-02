Sarımsak çorbası nasıl yapılır?
Sarımsak çorbası tarifi | Soğuk kış günlerinde bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir çorba arıyorsanız mutlaka sarımsak çorbasını hazırlamalısınız. Peki, sarımsak çorbası nasıl yapılır? | Sarımsak çorbası gerekli malzemeler | Sarımsak çorbası tam ölçülü tarif
Bağışıklık sistemini güçlendiren çorba |İçinizi ısıtırken zorlu kış şartlarına bağışıklık sisteminizi hazırlayacak sarımsak çorbasını hazırlayabilirsiniz.
Sarımsak çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 20-25 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ
- Yarım su bardağı krema
- Tuz
- Karabiber
- 4 su bardağı tavuk suyu
Sarımsak çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle sarımsakları soyun. Sarımsakların üzerine yağ, tuz ve karabiber sürün. Sarımsakları alüminyum folyaya sarıp 170 derecelik fırına sürün.
Sarımsaklar renk değiştirince fırından alın.
Sıvıyağ ve tereyağını tencereye alın.
Soğanı yağda soteleyin.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın.
Fırından çıkardığınız sarımsakları da tencereye alın.
Tavuk suyunu yoksa normal suyu ilave edin.
Çorba kaynayınca blendardan geçirin.
5 dakika sonra krema ve baharatları tencereye ekleyin.
Arzu ederseniz çorbanızı kıtır ekmekle ya da yağda kızdırdığınız pul biberle servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.