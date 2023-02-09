Sarımsağı zeytinyağında bekletip yerseniz: Enerji verecek, içinizi ısıtacak vitamin deposu tarifi! Bakın ne yaptı!

Sarımsak, özellikle vücutta ve bağırsaklardaki zararlı mikro organizmaların atılması ve vücut savunması için en etkili gıdalar arasındadır. Yapılan son araştırmalara göre sarımsakta bulunan allisin maddesinin deriye temas yoluyla vücuda girebildiği tespit edilmiştir.

Sarımsakta bulunan bu madde deri yoluyla hücrelere kadar girip vücuda enjekte olur. Faydaları bu şekilde de göstermektedir.

Sarımsak yedikten sonra kokunun tüm vücudu sardığını hissetmişsinizdir. Çünkü kana karışan bu madde yine deriyi geçerek koku yayabilmektedir. İşte bu kadar güçlü ve etkili bir maddedir.

Özellikle kış aylarında geçmek bilmeyen öksürük krizlerine sarımsak doğal ve etkili bir antibiyotiktir. Zeytinyağı ile birleştiğinde tam bir şifa deposu haline gelir. Hem yiyerek tüketildiğinde, hem ayak altına uygulandığında olumlu sonuç verir.

Öncelikle Organik sarımsak ve zeytinyağı edinmelisiniz. Çin sarımsağı ve riviera zeytinyağında olumlu sonuç alınmayabilir. Eğer karışımınız mavi hale geldiyse sarımsağınız doğal değildir, bunu belirtmiş olalım.

5-6 diş doğal sarımsağı iyice ezerek macun haline getirelim. Üzerini geçecek kadar zeytinyağı koyalım. Biraz dinlendirelim ve karışımımız hazır. Öksürük ve ateş durumunda gece uyumadan önce ayak altına güzelce masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Tercihen gündüz de yapabilirsiniz. Küçük bebeğinize, çocuğunuza ve kendinize uygulayabilirsiniz.

İyice yedirdikten sonra sadece bir çorap giyilmesi yeterli olacaktır. Denenmiş ve onaylanmış bu alternatif tıp yöntemini muhakkak denemenizi öneririz.

Ayak altına sarımsak sürmenin diğer başlıca faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandırır.

Kemik ve eklem ağrılarına karşı etkilidir.

Kan akışını hızlandırır.

Vücut savunma mekanizmasını güçlendirir.

Özellikle tabanlarında yanma veya acı hissedenler bu kürü uygulayabilir.

Ayrıca dondurucu soğuklarda içinizi ısıtacak çorba tarifleri

1- BROKOLİ ÇORBASI

Malzemeler:

1 orta boy brokoli

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kuru soğan

1 havuç

1 patates

3 diş sarımsak

1 küçük parça taze zerdeçal

1 küçük parça taze zencefil

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı dolusu un (siyez unu kullandım)

100 ml taze krema

1,5 - 2 lt sıcak su veya (et & tavuk suyu)

Yapılışı:

Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayarak doğrayın.

Kuru soğan, havuç ve patatesin kabuklarını soyarak yemeklik doğrayın ve zeytinyağı ilave edilmiş tencereye alarak 3-4 dakika kavurun.

Sarımsak, rendelenmiş zerdeçal ve zencefil, karabiber, tuz ve doğranmış brokolileri ilave ederek 2-3 dakika daha soteleyin.

En son unu ekleyip karıştırın.

Sıcak suyu da ilave ederek kaynamaya bırakın, yaklaşık 15 dakika brokoliler yumuşayıncaya kadar pişirip ocağı kapatın.

Çorbanın içinden bir kaç havuç ve brokoli tanesini ayırın (servis esnasında kullanmak için), kalanı blenderden geçirip kremayı ilave edin.

Kenara ayırdığınız brokoli ve havuç taneleriyle süsleyerek servis edin.

MERCİMEK ÇORBASI

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım yemek kaşığı salça (isteğe göre)

5 su bardağı sıcak su

Tuz Karabiber

Kimyon

Yapılışı:

İlk olarak soğanları küp küp doğrayın ve kavurun.

Sonrasında unu ilave edin.

Kısık ateşte kavurmaya devam edin.

Salçayı ekleyin.

Küp küp doğranan havucu ve yıkanan mercimekleri de ekleyip bir süre kavurun.

Ardından üzerine suyu ilave edin. Kaynayana kadar pişirin.

Çorba piştikten sonra blenderda ezin. Üzerine baharatlarını ilave edin.

İsterseniz üzeri için tereyağı ve kırmızı pul biberi eritip dökebilirsiniz. Servise hazır.