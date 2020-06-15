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Aktüel

Sarıkamış’ta zift tankeri devrildi: 1 yaralı

Kars’ta zift tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tanker sürücüsü yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:26:19 -
Sarıkamış’ta zift tankeri devrildi: 1 yaralı

Kars’ta zift tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tanker sürücüsü yaralandı.


Kaza, Kars’ın Sarıkamış ilçesinde medyana geldi. Şehmus Özden yönetimindeki 27 U 8377 plakalı dolu zift tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Acısu mevki’inde devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü Şehmus Özden, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.


Olay yerine itfaiye ekipleri çağrılırken, devrilen tankerdeki zift araziye aktı. İtfaiye ekipleri ise olası yangın riskine karşı önlem alırken, tanker sürücü Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hafif sırıklarla kazayı atlatan sürücü Şehmus Özden’in durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Öte yandan kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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