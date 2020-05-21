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Sarıkamış’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:57:57 -
Sarıkamış’ta silahlı kavga: 1 ölü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralanırken bir kişi de kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre bugün sabah saatlerinde Aslan ve Yurt aileleri arasında tereyağı çalınması meselesi nedeniyle çıkan kavgada E.Y’nin (37) silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu yaralanan S.A. isimli kadın Sarıkamış İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralanan kadın acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


S.A.’nın ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarmanın geniş çaplı araştırma sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet ise boş kovan ele geçirildi.


Olay esnasında E.Y. isimli şahsa silahı getirip verdiği tespit edilen H.D.(21) olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye sevk edilen H.D. serbest bırakılırken, E.Y. tutuklanarak Cezaevine sevk edildi.

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