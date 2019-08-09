Sarıkamış’ta kenevir operasyonu

Sarıkamış’ta jandarma ekiplerince kenevir ekildiği tespit edilen 4 adrese operasyon düzenlendi.

Sarıkamış Jandarma Karakolu Komutanlığı’na bağlı jandarma ve KOM ekiplerince 4 adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.A.’nın bahçesinde 551, Ö.C.’nin bahçesinde 453, O.K.’ye ait bahçede 651 ve V.P.’nin bahçesinde de 5 bin 223 adet olmak üzere toplam 6 bin 768 adet kök kenevir ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirleri muhafaza altına alan jandarma ekipleri, olayla ilgili şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma, muhafaza altına aldığı kenevirlerin her birisinden 10 adedini Kriminal Daire Laboratuarı’na incelenmek üzere gönderdi.

Jandarma ekipleriele geçirdiği kenevirleri kontrollü bir şekilde yakarak imha etti. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.