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Aktüel Sarıkamış'ta bozayılar çöp konteynerlerini mesken tuttu
Aktüel

Sarıkamış'ta bozayılar çöp konteynerlerini mesken tuttu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:36:12 -
Sarıkamış'ta bozayılar çöp konteynerlerini mesken tuttu

KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan anne bozayı ile 3 yavrusu, çöp konteynerlerini mesken tuttu.

İlçedeki sarıçam ormanlarında barınan, dünyanın göç edebilen tek bozayıları, TOKİ ve İnönü Mahallesi'ndeki evlerin önüne konulan çöp konteynerlerinden beslenmeyi alışkanlık haline getirdi.

Özellikle havanın kararmasıyla birlikte bölgeye gelen ayılar, çöp konteynerlerine atılan yiyeceklerle beslendikten sonra tekrar kendi alanlarına dönüyor.

TOKİ bölgesine gelen bir bozayı ile 3 yavrusu, çöplerde bir süre yiyecek aradıktan sonra gece geç saatlerde ormanlık alana döndü.

Ayıların gelişini takip eden bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonuyla kayda aldı.

Mahalle sakinlerinden Mertcan Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayıların her akşam çöp konteynerlerinde yiyecek aradıklarını gördüklerini söyledi.

Yolcu, "Her akşam ayılar buraya geliyor. Çoğu vatandaş balkonlardan onları seyrediyor. Ayılar burada bir süre yiyecek aradıktan sonra tekrar ormanlık alana dönüşe geçiyorlar." diye konuştu.

Mahalledeki köpekler de ayıları bölgeden uzaklaştırmak için yoğun çaba gösterdi.

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