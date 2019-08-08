0553 313 94 23

Sarıkamış’ta ayının saldırdığı genç kayalıktan düştü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatan bir kişiye ayı saldırdı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
Sarıkamış’ta ayının saldırdığı genç kayalıktan düştü

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde hayvan otlatan bir kişiye ayı saldırdı. Ayının saldırdığı genç uçuruma düştü.


Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Karakurt Bölgesi’nde kayalık alanda hayvanlarını otlatan Erdi Çelik, hayvanlarını otlattığı sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğradı. Ayının saldırdığı genç uçuruma düştü. Olayı görenKarakurt Barajı çalışanları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen iş makineleriyle baraj şantiyesi çalışanları yaralı gencin yanına çıktı. Bölgeye genel JAK ekipleri yaralı genci düştüğü yerden aşağı indirerek ambulansa taşıdı.


İlk müdahalesi ambulansta yapılan Erdi Çelik, daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 16:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sparta Prag-Trabzonspor
    1. Sparta Prag-Trabzonspor
    2. Mardin’deki yangın itfaiye ve..
    3. Deprem anında market raflarındaki tüm..
    4. Bakan Soylu Denizli'ye gidecek
    5. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi..
    6. Denizli Havalimanı’nda seferler..
    7. Vali devreye girdi, üniversite hayali..
    8. Serkan Çınar’ın itirazı reddedildi
    9. 12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na..
    10. Destici'den deprem için geçmiş olsun..
    11. Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 1..
    12. Karakoyun köprülü kavşağının asfalt..
    13. Manisa’da bir kişi cinsel istismardan..
    14. Galatasaray, PFDK’ya sevk edildi
    15. Örnek bahçede ekonomik fındık hasadı..
    16. AFAD, Denizli'ye çadır ve ihtiyaç..
    17. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    18. Aden’de BAE destekli gruplarla Yemen..
    19. Eski Tayland Başbakanı Yingluck'a..
    20. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    21. Batur, sanayi esnafıyla buluştu
    22. Çocukların piknik sevinci
    23. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken..
    24. Yumurtalık yetmezliğinde yeni yöntem
    25. Anagold Sosyal Kalkınma Fonunca 37..
    26. Edirne'de 340 düzensiz göçmen..
    27. "Hindistan hükümeti, Pakistan'ın..
    28. Gençlerbirliği’nden, İçişleri Bakanı..
    29. Karabük'te makilik alanda yangın
    30. Gaziantep Üniversitesi Besyo özel..
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Cumhurbaşkanı kararlarıyla yürürlüğe girdi! 30 milyar dolar Türkiye'de kalacak
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    Bu uygulamaya dikkat! Yuva yıkıyor
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!