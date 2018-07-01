Şarık Tara için son görev
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara (88), son yolculuğuna uğurlandı. Tara için dün Bebek Hümayun-u Abad Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Tara’nın eşi Lale Tara, oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani ve Gülçelik ailesi kabul etti.01 Temmuz 2018 Pazar 11:12
Başbakan Binali Yıldırım’n çelenk gönderdiği cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal da katıldı. Şarık Tara’nın naaşı törenin ardından Ulus Mezarlığı’na defnedildi.
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