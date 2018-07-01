THY - İmaj
0553 313 94 23

Şarık Tara için son görev

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden ENKA Holding Fahri Başkanı Şarık Tara (88), son yolculuğuna uğurlandı. Tara için dün Bebek Hümayun-u Abad Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Taziyeleri Tara’nın eşi Lale Tara, oğlu Sinan Tara, torunları Mehmet Tara ve Ömer Tara, damadı Ziad Naamani ve Gülçelik ailesi kabul etti.

01 Temmuz 2018 Pazar 11:12
Şarık Tara için son görev
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 11:12
  1. Enka Holding Fahri Başkanı Şarık Tara
  2. cenaze töreni

YORUM YAZ

  • Mahmut ŞensözlüerMahmut Şensözlüer3 sa önce
    İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM İDAM
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi Arabistan 'Katarlı hacı adaylarına' şart koştu
  1. Suudi Arabistan 'Katarlı hacı..
  2. SİHA Sezgin PKK cinayetine saatlerdir..
  3. Kumaşa bulaşan boya lekeleri nasıl..
  4. Şenol Güneş Fenerbahçelileri mest..
  5. 'Günah keçisi' ilan edilen Mesut..
  6. Migros önünde isyan ettiler! Sebebi...
  7. İdam teklifi TBMM’ye geliyor
  8. Rutubetli duvar temizliği nasıl yapılır?
  9. ÖSYM Başkanı'ndan flaş YKS açıklaması!
  10. Instagram'a yeni güncelleme: Artık..
  11. Türkiye'yi yasa boğan cinayette..
  12. Bomba iddia! Bojan Krkic'e Süper..
  13. VAR olmasaydı her şey çok farklı..
  14. Hamaney sert çıktı: Bizi bölemezsin!
  15. Malezya'dan Çin ve ABD için flaş uyarı!
  16. Erdoğan ve Davutoğlu aylar sonra aynı..
  17. "Türkiye ile birleşeceğiz"
  18. Olay iddia: Habertürk gazetesi..
  19. Erdoğan: 2019 yılını Fuat Sezgin İslam..
  20. Ehliyet kurslarında artık nüfus..
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
İstanbul lise taban puanları 2018 İstanbul lise yüzdelik dilimleri
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
“Çarşafı çıkar, pardösünü al” diyen kaymakamdan yeni skandal
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Menzil Cemaati'nden '15 Temmuz Köprüsü' çağrısı
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
Tutuklanan CHP'li Eren Erdem isim verdi!
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki
'Hamd olsun ki Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz' diye Kabe imamına cami çıkışı sert tepki

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
CHP'li Bülent Tezcan: Demirtaş haksız yere içerde
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!
MHP son noktayı koydu: Pazarlık yok!