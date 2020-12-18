Sarıgül'ün kurduğu partinin takipçileri olay oldu

CHP'nin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül, 17 Aralık'ta kurucusu olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin tanıtımını gerçekleştirdi. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıyla yapılan siyasi parti tanıtımıyla birlikte parti ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği gibi detaylar da paylaşıldı.

Sarıgül, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiş olduğunu belirterek şu cümlelere yer verdi:

"Türkiye değişim hareketinin umutlarını bir süre ertelemiştim ve yolda olanlara yol açtım ama görsünler geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar yol açamayanlar yoldan çekilecek. Pazartesi günü resmi olarak görevimize başlayacağız."

Hesabın takipçileri sahte

Partiyle ilgili detayların ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal resmî sosyal medya hesaplarına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi'nin Twitter hesabı 'sahte takipçiler' gereği oldukça fazla konuşulacak gibi görünüyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Türkiye Değişim Partisi'nin resmî Twitter hesabı @TDH_tr şeklinde geçiyor ve hesap Kasım 2009 tarihinde alınmış olarak görüyor. Bununla birlikte hesabın takip ettiği kişiler arasında Mustafa Sarıgül ilk sırada yer alıyor. Ayrıca yine partinin il başkanlıkları adına açılan hesaplar da takip listesinde.

Ancak Türkiye Değişim Partisi'nin takipçileri arasına bakıldığında çok fazla sahte profil olduğu gözden kaçmıyor. Küçük bir taramayla ulaşılabilen bu sayfa, aslında durumu net bir biçimde özetliyor. Türkiye Değişim Partisi, sahte Twitter kullanıcılarıyla kitleoluşturmaya çalışıyor. Takipçilerin çoğu sahte ve aynı zamanda yabancılardan oluşuyor.