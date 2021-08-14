Sarıgül'ün "Afgan göçmenler" çıkışına Gökçek'ten destek: Bravo Sarıgül
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Afgan göçmenler konusundaki açıklamaları nedeniyle Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e "Bravo" dedi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten, Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül’e destek geldi. Gökçek, Sarıgül’ün göçmenler konusunda söylediği “Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz” sözlerine “Bravo Sarıgül” diyerek destek çıktı.
Gökçek paylaşımında, “Afganlı göçmen meselesi ile Suriyeli göçmen meselesini mükemmel tahlil etmiş… Türkiye ABD’nin çöplüğü olamaz… Diyorum yaa… Elbette sol muhalefet olacak. Birçok konuda da muhalefet yapacak. Ama millî konularda iktidar muhalefet düşmanlığı yapmayacak…” ifadelerini kullandı.