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Siyaset Sarıgül'den 'siyasi cinayet' söylemine sert çıkış: Oy avcılığı için...
Siyaset

Sarıgül'den 'siyasi cinayet' söylemine sert çıkış: Oy avcılığı için...

Muhalefetin 'siyasi cinayet' söylemine tepki gösteren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-14 19:59:00 -
Sarıgül'den 'siyasi cinayet' söylemine sert çıkış: Oy avcılığı için...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 'Siyasi cinayet' iddialarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Çankırı'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Sarıgül, TDP'nin artık seçime girmeye hak kazandığını belirterek, "TDP, sağcı, solcu bir parti değildir; ekmek, iş ve aş partisidir. Bizim siyasi çizgimiz; vatan sevgisidir, millet çizgisidir, insan sevgisidir. Bizim çizgimiz; vicdan, merhamet ve bereket çizgisidir" diye konuştu.

"Oy avcılığı için 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır"

Mustafa Sarıgül, siyasi cinayetler işlenebileceği iddialarıyla ilgili de "Son günlerde 'siyasi cinayetler' ve 'siyasi kavgalar olacağından' bahsediliyor. En kızdığımız rakiplerimiz bile olsa TDP olarak hiç kimseye düşüncelerinden dolayı kaba kuvvet uygulanmasını asla kabul etmeyiz. Kim olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun TDP, 'siyasette silahlar gitmeli barış gelmeli' diyen bir siyasi partidir. Biz ülkemizi, barışa barışa büyüteceğiz. Hiç kimse oy almak için oy avcılığı için asla ve asla 'siyasi cinayetler' lafını kullanmamalıdır.

Bu laf, demokrasi için gerçekten son derece üzüntü vericidir. Bu kelimelerin konuşulması, bizi gerçekten üzer. Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında silahlar gitmeli ve barış gelmeli. Siyaset kavgayla dövüşle değil sevgiyle yapılmalı. TDP olarak kinle nefretle hiçbir zaman işimiz yok, bizim işimiz sevgiyle. Biz, bütün yurttaşlarımızın gönlüne sevgi tohumları ekecek tek partiyiz" dedi.

 

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