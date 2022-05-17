Sarıgül'den mülteciler ve ittifak mesajı

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Demokratik Sol Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Önder Aksakal ile görüştü.

Ziyaret sonrası Mustafa Sarıgül şu açıklamalarda bulundu:

Sığınmacılar konusundaki çözüm önerimizi paylaştık.

"Bu meselenin “gitsinler, kalsınlar, gönderirsin, gönderemezsin,” üzerinden konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Kargo paketi değil, insanlardan bahsediyoruz. Mülteciler sadece, Türkiye’nin, sorunu değildir. Avrupa ülkeleri, nüfusları oranında, mülteci almak zorundadır. Türkiye, huzursuz olursa, Avrupa’da, huzur bulamaz. TDP, parlamenter demokrasiden, tarafsız cumhurbaşkanı, güçlü meclis, bağımsız yargıdan yanadır. Kusursuz ve noksansız bir demokrasi istiyoruz. Yoksulluğun, muhtaçlığın, işsizliğin, eşitsizliğin, haksızlığın, adaletsizliğin olmadığı bir Türkiye istiyoruz. İçeride huzurlu, dışarıda onurlu bir Türkiye istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz."

Sarıgül seçim ittifakları içi ise şu ifadeleri kullandı:

"TBMM’den seçim kararı çıkmadan ittifaklar konusunda söylenecek her şey yapılan her plan boşunadır. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. Türk halkı şundan emin olsun. Türkiye, iki seçenek arasına sıkışmayacak kadar büyük bir ülkedir. Demokrasi deneyimi olan bir ülkedir. Seçim kararı alındıktan sonra yeni siyasi şartlar ortaya çıkar. İttifaklar yıkılır, yenileri kurulur. Partiler arasında, işbirliği, güç birliği olur. Yeni masalar kurulur."