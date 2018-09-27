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Sarıgül'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı!

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde CHP'den Şişli Belediye Başkanı adayı olmak isteyen Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı takımda futbol oynadığı fotoğrafı paylaştı. Sarıgül'ün 5 dakika içinde fotoğrafı kaldırması dikkat çekti.

27 Eylül 2018 Perşembe 13:53
Sarıgül'den dikkat çeken Erdoğan paylaşımı!

Mart 2019'da yapılması planlanan yerel seçimde Şişli'den yeniden aday olacağı konuşulan Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'la fotoğrafını paylaştı.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA TOP KOŞTURMUŞTUK"

1970'li yıllarda Başkan Erdoğan'la birlikte İETT Spor'da futbol oynadığını belirten Mustafa Sarıgül, ilk kez gün yüzüne çıkan bir de fotoğraf paylaştı. Erdoğan'la aynı takımda yer aldığı fotoğrafı "1970'li yıllar... İETT Spor'da bir dönem Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da top koşturmuştuk" notuyla paylaşan Sarıgül, takipçilerini şaşırtmayı başardı.


YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan fotoğrafın altına "Seçimlerde 'Akp'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olmak istiyorum' deseniz ya şuna", "Hayırdır nedir bu ortak bir şeyler bulma çabası, CHP'den umduğunuzu bulamayınca saf mı değiştirmeye başladınız?", "Eeee ne olmuş o zaman top koşturduysan. Şimdi Başkan'ın gözüne mi girmeye çalışıyorsun?" şeklinde yorumlar yapıldı.

BİRKAÇ DAKİKA SONRA SİLDİ

Gelen yorumlardan mıdır bilinmez ama Mustafa Sarıgül'ün birkaç dakika sonra paylaşımını kaldırması kafa karıştırdı.

YENİDEN ŞİŞLİ'Yİ İSTİYOR

2014 yılındaki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve seçimi kaybeden eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, son dönemde yeniden Şişli Belediye Başkanı adaylığı istediğini seslendirmeye başlamış ve toplantılar düzenlemişti.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 13:53
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Tayyip Erdoğan
  6. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. Recep Tayyip
  9. İETT
  10. Şişli

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