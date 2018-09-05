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Sarıgül safını seçti!

CHP'nin Şişli Belediyesi Başkan adayı olarak adı geçen Sarıgül, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında süren liderlik yarışında tarafını seçti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
Sarıgül safını seçti!

CHP'nin Şişli Belediyesi Başkan adayı olarak adı geçen Mustafa Sarıgül, CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında devam eden liderlik yarışında safını seçti.

Adı bugünlerde CHP'nin Şişli Belediye Başkan Adayı olarak geçen Sarıgül, Muharrem İnce'yi hedef aldı.Bir dönem CHP eski lideri Deniz Baykal'ın karşısına çıkan ve yaşanan tartışmayla gündeme gelen Sarıgül, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan İnce'yi "ham davranmakla" suçladı. Sarıgül şunları söyledi:

OLAĞANÜSTÜ KONGRELER CHP'YE FAYDA SAĞLAMADI: "Cumhurbaşkanlığı seçimi bitmiş, sizi insanlar aday yapmışlar, o seçim biter bitmez, aceleci ve ham davranmanın çok bir anlamı yok. Olağanüstü kongreler CHP'ye hiçbir zaman fayda sağlamamıştır.

ŞU ANDA ZATEN BİR GENEL BAŞKAN VAR: İnsanlar onun sabrını, zamanını, saatini beklemeli. Şu anda zaten mevcut bir genel başkan var. Görevine devam ediyor. Daha yeni zaten kongre oldu."

Sarıgül, İnce'nin adaylığı için "Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği nezakete, zerafete bunun yapılması doğru değil" dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
  1. chp
  2. deniz baykal
  3. mustafa sarıgül

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