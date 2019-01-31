Sarıgül ‘Bu iş burada bitmez’ dedi DSP’den aday oldu!

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP’den istifa ederek Şişli Belediye Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkanı Aksakal ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından Aksakal ile Sarıgül, gazetecilere açıklama yaptı. Aksakal, “Belediyeciliğe 1999 yılında DSP okulunda Ecevit’in önderliğinde başlamış, 2009 yılında yeniden DSP belediye başkanı seçilerek Şişli halkına hizmet etmiş bu partinin evladı olarak gördüğümüz Sayın Mustafa Sarıgül, bugün yeniden DSP’nin Şişli Belediye Başkan adaylığı başvurusunu yapmıştır. 31 Mart seçimlerinde Allah’ın izniyle, Şişli halkımızın da desteğiyle güzel ilçemiz Şişli’yi Sayın Mustafa Sarıgül’e, Sarıgül’ü de Şişli halkımıza emanet ediyoruz” diye konuştu.

Aksakal’a ve parti yöneticilerine teşekkürlerini ileten Mustafa Sarıgül de “Çalışma arkadaşım Bayram Özata ile kendi evimizde, yuvamızda bulunmaktan son derece mutluyum. Bülent Ecevit öğretisiyle yetişen bir arkadaşınız olarak Genel Başkanımızın açıklamalarına teşekkür ediyorum” dedi. Bu arada; Sarıgül yaptığı yazılı açıklamada ise şunları ifade etti: “Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine kırgınım. Yıllarımı verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettim. Bugün kırgınlıklarımın yerini umut ve daha çok çalışma heyecanı aldı. Şişli’ye hizmet etmek için kararlıyım, anketler Şişlili yurttaşlarımın büyük özlemini gösteriyor.”