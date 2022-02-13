Sarıgül bombayı patlattı! "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk Masası’nın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, bir iddia da ortaya attı.

Muhalefet partilerinden birinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığını ileri süren Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan muhalefet partisi var, bunu doğru bulmuyoruz. Benim burada açıklamam doğru olmaz. Ancak, parti kendisini açıklamazsa biz ifşa edeceğiz" dedi.