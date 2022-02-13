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Siyaset Sarıgül bombayı patlattı! "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim"
Siyaset

Sarıgül bombayı patlattı! "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim"

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan parti var, açıklamazsa ifşa ederim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 12:15:00 -

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CNN Türk Masası’nın canlı yayın konuğu oldu. Türkiye gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sarıgül, bir iddia da ortaya attı.

Muhalefet partilerinden birinin Amerika Birleşik Devletleri tarafından fonlandığını ileri süren Mustafa Sarıgül, "ABD'den para alan muhalefet partisi var, bunu doğru bulmuyoruz. Benim burada açıklamam doğru olmaz. Ancak, parti kendisini açıklamazsa biz ifşa edeceğiz" dedi.

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Yorumlar

alper

sözün arkasında duracaksan dur iki birde şu şurda para alıyor diye atıp tutma cidi ol durus ol çık deki arkadaş eyy Türkiye filanca parti arkadan fonlaniyor diye söylesene alan ben alıyorum dermi
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erg

yanılmıyorsam bir ay kadar önce bu haber çıkmıştı..
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