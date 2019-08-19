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Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına başlandı.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:49
Sarıgöl’de şaraplık üzüm alımları başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına başlandı. Şaraplık üzümlerin kilosunun 1 TL’den alındığı öğrenildi.


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, şaraplık üzüm alımlarının Kasım ayının sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Sarıgöl ve çevresinde 2019 yılı ürünü şaraplık üzüm alımlarına çeşitli kişiler tarafından belirlenen merkezlerde alınmaya başlandı. Alımlar kasım ayın sonuna kadar devam edecek." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:49
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