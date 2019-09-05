Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve başladı Manisa’nın Sarıgöl ilçesine atanan Kaymakam Ali Arıkan görevine başlarken, Sarıgöl’de yürütülen projelere devam edileceğini söyledi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine atanan Kaymakam Ali Arıkan görevine başlarken, Sarıgöl’de yürütülen projelere devam edileceğini söyledi.

Sarıgöl eski Kaymakamı Çetin Kılınç’ın Giresun Keşap ilçesine atanmasının ardından Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Ali Arıkan görevine başladı. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde ilçe resmi daire amirleri tarafından çiçekle karşılanan Kaymakam Arıkan, ardından daire amirleri makamında toplantı yaparak ilçe hakkında bilgiler aldı. 17 Yıllık devlet memurluğu görevinde bulunduğunu belirten Kaymakam Arıkan, "Çeşitli illerde vali yardımcılığı ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevi yaptım. Sarıgöl eski Kaymakamı Çetin Kılınç’ın hizmetlerini devam ettireceğim. Daire amirleri her konuda gelerek bilgi alabilirler. Yarın da Manisa’ya giderek Valimizi ziyaret edeceğim" dedi.

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