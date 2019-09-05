0553 313 94 23

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine atanan Kaymakam Ali Arıkan görevine başlarken, Sarıgöl’de yürütülen projelere devam edileceğini söyledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan göreve başladı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine atanan Kaymakam Ali Arıkan görevine başlarken, Sarıgöl’de yürütülen projelere devam edileceğini söyledi.


Sarıgöl eski Kaymakamı Çetin Kılınç’ın Giresun Keşap ilçesine atanmasının ardından Sarıgöl Kaymakamlığına atanan Ali Arıkan görevine başladı. Sarıgöl Hükümet Konağı önünde ilçe resmi daire amirleri tarafından çiçekle karşılanan Kaymakam Arıkan, ardından daire amirleri makamında toplantı yaparak ilçe hakkında bilgiler aldı. 17 Yıllık devlet memurluğu görevinde bulunduğunu belirten Kaymakam Arıkan, "Çeşitli illerde vali yardımcılığı ve çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevi yaptım. Sarıgöl eski Kaymakamı Çetin Kılınç’ın hizmetlerini devam ettireceğim. Daire amirleri her konuda gelerek bilgi alabilirler. Yarın da Manisa’ya giderek Valimizi ziyaret edeceğim" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesi
    1. ANALİZ - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer..
    2. Başkan Turanlı, Zabıta Haftasını..
    3. Vali Çağatay’dan Ahlat Kaymakamı..
    4. Elazığspor 281 gün sonra kendi..
    5. 51 kaçak yakalandı
    6. Altın kayısı ödül töreni düzenlenecek
    7. Bayındır milli formayı kaptı!
    8. Park halindeki hafif ticari araç yandı
    9. HDP’liler ile oturma eylemi yapan..
    10. Ahlat’ta öğretmenlere yönelik trafik..
    11. MHP’li Aycan: "İdamı isteyen tek..
    12. Sahte trafik cezası uyarısı
    13. Denizli'de kadının eşi tarafından..
    14. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
    15. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
    16. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
    17. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
    18. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
    19. A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda..
    20. Vali Akbıyık’ın Yüksekova temasları
    21. Antalya'da korku dolu saatler! LPG..
    22. İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt..
    23. Zabıta teşkilatı 197 yaşında
    24. Tekirdağ'da yaşlı adam gözyaşları..
    25. Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi
    26. Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
    27. Yatırımcılardan kırsal kalkınma..
    28. Tetanozdan ölen 18 yaşındaki kadının..
    29. Asgari ücret maaş sigorta primi ne..
    30. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?