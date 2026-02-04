  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Aktüel Sarıçam'da kent estetiğini bozan hayvancılık yapıları taşınıyor
Aktüel

Sarıçam'da kent estetiğini bozan hayvancılık yapıları taşınıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıçam'da kent estetiğini bozan hayvancılık yapıları taşınıyor

Sarıçam Belediyesi, ilçe merkezinde zamanla yerleşim yeri içerisinde kalarak, kent estetiği, görüntü kirliliği ve insan sağlığını tehdit eden hayvancılık yapılarının kaldırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son yıllarda ilçede en fazla nüfus artışı olan mahalleler arasında yer alan Çarkıpare Mahallesi’nde, günümüzde yerleşim yeri içinde kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıları, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvancılık yapmaya uygun alanlara taşınması sağlandı.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uygulamanın başta insan sağlığı, çevre ve trafik güvenliği, yeşil alanların korunması ve mahalle estetiği açısından yerleşim yeri dışına taşınmasının günümüz şartlarında artık zorunlu hale geldiği belirtti. Başkan Uludağ, bu tür çalışma ve düzenlemelerin Sarıçam Belediyesi’nin planlı kentleşme ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik vizyonu doğrultusunda devam edeceğini söyledi.

Başkan Uludağ açıklamasında şu ifadeleri kullandı “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çarkıpare Mahallemiz, Sarıçam’ın gelişim sürecinde önemli bir yere sahip, son yıllarda en çok göç alan mahallelerimiz arasında yer alan bir mahallemizdir. Vaktiyle burada hayvancılık yapan vatandaşlarımıza ait bu yapılar bugün, modern şehircilik anlayışıyla bağdaşmayan, trafik güvenliğini tehlikeye atacak hale gelmiş, kötü koku, çevre ve görüntü kirliliğine neden olmaya başlamıştır. Zabıta ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde bu alanlarda büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık faaliyetlerine son vererek, bu tür faaliyetlerin hayvancılığa daha uygun alanlara taşınmasını sağladık. Attığımız bu adım bir yasak değil, planlı kentleşme, yaşam kalitesi ve şehir estetiğini önceleyen bir vizyonun doğal sonucudur” ifadelerini kullandı.

 

Sarıçam Belediyesi’nin benzer uygulamalara karşı kararlılıkla mücadele ve müdahale etmeye devam edileceğinin altını çizen Başkan Bilal Uludağ sözlerini şöyle tamamladı “Biz Sarıçam’ı günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla yönetiyoruz. Marka Kent Sarıçam hedefimiz doğrultusunda, daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha modern bir şehir için canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kent düzenini bozan uygulamalara karşı denetimlerimizi sürdürerek ilçemiz genelinde halkımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

