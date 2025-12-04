Sarıçam'da derbi coşkusu Başkan Uludağ'la zirveye çıktı

2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un anısına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapımına başlanarak geçtiğimiz 13 Eylül’de açılışı yapılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, açıldığı günden bu yana onlarca organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Merkez içerisinde yer alan Emmioğlu Yazlık Sinema Salonu, bu kez son günlerde futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray–Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Her iki takım taraftarının hınca hınç doldurduğu salondaki dev ekranda derbi heyecanına Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da ortak oldu.

BAŞKAN ULUDAĞ: “SARIÇAM’DA KARDEŞLİK RUHU BİR KEZ DAHA GALİP GELMİŞTİR”

Özellikle çocukların sevgi seli arasında maçı izleyen Başkan Bilal Uludağ, ezeli rekabetin yaşandığı bu büyük mücadelede Sarıçam’ın kardeşlik ruhunun bir kez daha galip geldiğini söyledi.

Tribün coşkusunu dostlukla yoğrulmuş bir atmosferde hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uludağ, “Bugün burada Galatasaraylı, Fenerbahçeli yüzlerce taraftarımızla dostluk ve kardeşlik ortamında centilmence izlediğimiz dev derbide bizim için asıl olan şey birliğimizdir, beraberliğimizdir. Derbide önemli olan sonucun berabere bitmesi değil; Sarıçam’da oluşturduğumuz birlik, beraberlik ve spor kültürünün güçlenmesi bizler için en büyük kazanç olmuştur. Dolayısıyla bugün burada bu müsabakayı hep birlikte izlediğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kazananın dostluk olduğu, kazananın Sarıçam olduğu nice derbilerde hep bir arada olmayı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.