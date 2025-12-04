  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Akdeniz’de güç gösterisi! TCG Anadolu’dan havalanan TB3 hedefi nokta atışı vurdu

Destici’den DEM ve PKK’ya ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Süreci yine sabote ediyorlar! Çünkü ipleri başkalarının elinde

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar
Aktüel Sarıçam'da derbi coşkusu Başkan Uludağ'la zirveye çıktı
Aktüel

Sarıçam'da derbi coşkusu Başkan Uludağ'la zirveye çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sarıçam'da derbi coşkusu Başkan Uludağ'la zirveye çıktı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin heyecanı, Sarıçam Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarı yüzlerce futbolseveri bir araya getirdi. Alanı dolduran yüzlerce taraftarla birlikte derbi coşkusunu yaşayan Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

2 Ocak'ta hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un anısına, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yapımına başlanarak geçtiğimiz 13 Eylül’de açılışı yapılan Ferdi Tayfur Sanat Merkezi ve Müzesi, açıldığı günden bu yana onlarca organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Merkez içerisinde yer alan Emmioğlu Yazlık Sinema Salonu, bu kez son günlerde futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray–Fenerbahçe derbisine ev sahipliği yaptı. Her iki takım taraftarının hınca hınç doldurduğu salondaki dev ekranda derbi heyecanına Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ da ortak oldu.

 

BAŞKAN ULUDAĞ: “SARIÇAM’DA KARDEŞLİK RUHU BİR KEZ DAHA GALİP GELMİŞTİR”

Özellikle çocukların sevgi seli arasında maçı izleyen Başkan Bilal Uludağ, ezeli rekabetin yaşandığı bu büyük mücadelede Sarıçam’ın kardeşlik ruhunun bir kez daha galip geldiğini söyledi.

Tribün coşkusunu dostlukla yoğrulmuş bir atmosferde hemşehrileriyle birlikte yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uludağ, “Bugün burada Galatasaraylı, Fenerbahçeli yüzlerce taraftarımızla dostluk ve kardeşlik ortamında centilmence izlediğimiz dev derbide bizim için asıl olan şey birliğimizdir, beraberliğimizdir. Derbide önemli olan sonucun berabere bitmesi değil; Sarıçam’da oluşturduğumuz birlik, beraberlik ve spor kültürünün güçlenmesi bizler için en büyük kazanç olmuştur. Dolayısıyla bugün burada bu müsabakayı hep birlikte izlediğimiz tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyor, kazananın dostluk olduğu, kazananın Sarıçam olduğu nice derbilerde hep bir arada olmayı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23