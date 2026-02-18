  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Oruç Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan Ramazan ayı mesajı
Oruç

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan Ramazan ayı mesajı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'dan Ramazan ayı mesajı

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Uludağ mesajda, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının yalnızca bir ibadet dönemi değil; aynı zamanda gönüllerin arındığı, kırgınlıkların geride bırakıldığı, paylaşmanın ve kardeşliğin zirveye ulaştığı mübarek bir ay olduğunu belirtti.

Sarıçam’ın milli ve manevi değerlerine bağlı, yardımlaşma kültürü güçlü bir ilçe olduğuna dikkat çeken başkan Uludağ, mesajında Sarıçam Belediyesi olarak; Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerini gözeten, sosyal dayanışmayı önceleyen ve her mahalleye dokunan hizmet anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Başkan Uludağ mesajında şu ifadelere yer verdi “Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazana kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ayın, öncelikle Sarıçam’ımıza, Adana’mıza, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ramazan; paylaşmanın erdem, dayanışmanın güç, kardeşliğin ise en büyük zenginlik olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmaktadır. Tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.”

