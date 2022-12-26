Sarıçam ağacı nedir, yetiştiği yerler ve özellikleri: Sarıçam ağacı kullanım alanları, sarıçam ağacı özellikleri! En yaygın ağaç türü

Türkiye iklim bakımından zengin bir ülkedir. Birçok iklimi aynı anda yaşayabildiğinden dolayı birçok ağaç türü de ülkemizde yetişmektedir. Bu ağaçlardan bir tanesi de sarıçam ağacıdır. Sarıçam ağacı görüntüsü ile yetiştiriciliği fazladır. Özellikle bahçesinde sarıçam ağacı yetiştirmek isteyen kişiler sarıçam ağacı nedir ve nasıl yetiştirilir şeklinde araştırma yapmaktadırlar. Peki sarıçam ağacı nedir? Sarıçam ağacı nasıl yetişir? Sarıçam ağacının özellikleri nelerdir? Sarıçam ağacı hastalıkları ve bu ağacın faydaları nelerdir? İşte sarıçam ağacı ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar.

Sarıçam Ağacı Nedir?

Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. İğne yaprakları ikili, mavi-yeşil, kıvrık, sık dizilmiş, genellikle 4–5 cm uzunlukta, uçları sivri, genellikle 100 yıl, nadir olarak da 120 yıl ömrü vardır.

Sarıçam Ağacının Yetiştiği Doğal Ortamlar

Çamgiller (Pinaceae) familyasından olan ağaç, Avrupa’nın hemen her yerinde, Kafkaslar, Sibirya ve Kuzey Asya’da yayılış gösteren çam türü.

Adını, levhalar halinde ayrılan gövde kabuğunun tilki sarısı renginden alır. Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. İğneyaprakları ikili, mavi-yeşil, kıvrık, sık dizilmiş, genellikle 4–5 cm uzunlukta, uçları sivri, genellikle 2-3 yıl, nadir olarak da 4-5 yıl ömrü vardır.

Sarıçam Türkiye'de nerede yetişir?

Sarıçam ağacı Avrupa başta olmak üzere ülkemizde de yetişen bir ağaç türüdür. Türkiye'de en fazla Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen bir ağaç türüdür. Sarıçam ağacı Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülür. Doğu Karadeniz harici en fazla Kafkasya'da da yetişmektedir.

Karaçam ağacı Nerede Yetişir?

Trakya, Karadeniz ( Doğu Karadeniz hariç ), Ege, Marmara, İç ve Doğu Anadolu‟da bulunur. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde görülür. karaçam ülkemizde 400-2100 m yükseltilerde yer alır. bakan yüksek yerlerde görülür.

Sarıçam Kozalakları

Mat gri-kahverengi, konik, kısa veya uzun saplı uçları aşağıya doğru yönelmiş, tek veya 2-3’ü bir arada, 3–7 cm uzunluk ve 2–4 cm genişliktedir. Tohumları gri veya siyahımsı yumurta biçimindedir. Uygun yerlerde hızlı gelişir.

Sarıçam ağacı Kullanım Alanları

Çok kolay işlenen odunu düzgün ve parlak bir satıh verir, boya cila ve tutkalı kolay emer ve iyi çivi tutar. Bu özellikleri ile sarıçam yapı malzemesi; kapı, pencere, tavan ve taban kaplaması olmak üzere mobilyacılık ve oymacılıkta kullanılır.

Ağacın Yetişme Ortamı ve Dayanıklılığı

Soğuk iklim ve rüzgara karşı dayanıklı, bol güneş ister. Kumlu ve killi topraklarda gelişebilir. Nisbi nemi çok düşük olan iklimlerde ve kuru topraklarda gelişemez. Kazık kökleri sayesinde fırtınalara dayanıklıdır.

Sarıçam ağacı özellikleri

Morfolojik özellikleri

Narin gövdeli, sivri tepeli ve ince dallı bir ağaçtır. Yetişkin bireylerinin boyu 40 metreyi aşar. İğne yaprakları ikili, mavi-yeşil, kıvrık, sık dizilmiş, genellikle 4–5 cm uzunlukta, uçları sivri, genellikle 100 yıl, nadir olarak da 120 yıl ömrü vardır.

Sarıçam ağacı hangi iklimde Yetişir?

Sarıçam ağacı Doğu Karadeniz bölgesinde yoğun olarak görülür. Doğu Karadeniz harici en fazla Kafkasya'da da yetişmektedir. Sarıçam ağacının popülasyonuna bakıldığı zaman Sibirya'da olduğunu görmekteyiz. Sibirya'da sert iklim koşullarına da dayanıklı olan bu ağaç türü bu bölgede de yetişmektedir.