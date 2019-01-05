Sarı Yelekliler yine sokaklarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarını gerekçe göstererek protesto başlatan Sarı Yelekliler bir kez daha Paris sokaklarını doldurdu.

Vitrinler sunta ile örtüldü

Fransa’da akaryakıta gelen zam ile başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı’nın istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yelekliler eylemi devam ediyor. Başta başkent Paris’te olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden protestocular az katılıma karşın bugün 8’inci kez sokağa çıktı. Fransız polisi ülkede yine üst düzey önlem alırken protestolarda meydana gelen şiddet ve yağmalama olaylarından korkan birçok mağaza sahibi vitrinlerini sunta ile örttü.